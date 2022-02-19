Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венгерский клуб заплатит за аренду игрока Динамо менее 100 тысяч евро
И то – сумма пойдет на зарплату
Стали известны финансовые моменты
Как отмечает источник, фактически эта сумма покроет зарплату ганца за период, который он проведет в новом клубе. Также сообщается, что его переход в "Актобе" сорвался в последний момент.
Кадири уже успел дебютировать за свой новый клуб, появившись на последних минутах матча венгерского чемпионата против "Мезекевешда-Жори" вчера, 18 февраля.
Напомним, что контракт Мохаммеда с "Динамо" действителен до лета 2023-го года. В киевском клубе он находится с лета 2019, однако провел за первую команду всего 16 матчей.
Популярное сейчас
- Защитник Шахтера заинтересовал Моуринью и может перейти в Рому
- Картушов в Металлисте, канадец в Черноморце. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Картушов перешел в Металлист, канадский новичок Черноморца. Главные новости за 18 февраля
- Береза: ФК Днепр-1 будет играть в футбол, а батальон Днепр-1 пойдет печь российских солдат в танках
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО