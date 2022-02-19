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Венгерский клуб заплатит за аренду игрока Динамо менее 100 тысяч евро

Премьер-лига
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И то – сумма пойдет на зарплату

Венгерский клуб заплатит за аренду игрока Динамо менее 100 тысяч евро

Новина українською

Стали известны финансовые моменты арендного соглашения игрока киевского "Динамо" Мохаммеда Кадири в "Гонвед". Венгерский клуб заплатит за четыре месяца услуг футболиста 90 тысяч евро. Об этом сообщает телеграмм-канал "Динамо Киев Inside".

Как отмечает источник, фактически эта сумма покроет зарплату ганца за период, который он проведет в новом клубе. Также сообщается, что его переход в "Актобе" сорвался в последний момент.

Кадири уже успел дебютировать за свой новый клуб, появившись на последних минутах матча венгерского чемпионата против "Мезекевешда-Жори" вчера, 18 февраля.

Напомним, что контракт Мохаммеда с "Динамо" действителен до лета 2023-го года. В киевском клубе он находится с лета 2019, однако провел за первую команду всего 16 матчей.

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В статье: Гонвед (Будапешт) Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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