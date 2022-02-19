Михайленко: В Днепре Супряга дружил с Довбиком. В некоторых моменах они травили друг друга

Экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко дал комментарий об отношениях с Владиславом Супрягой:

– Как часто общаетесь с Супрягой?

– Я пытался его поддерживать после перехода в "Динамо". Я со многими ребятами в хороших отношениях, в частности, с теми игроками, которые в одно время ушли в "Зарю". Мы поддерживаем друг друга, и Влад ‒ не исключение. В принципе, общаемся все время.

– Как вы впервые увидели Супрягу?

– Ему было еще лет 12-13, и он очень сильно выделялся скоростью. Возможно, он участвовал в игре не как все, но в момент, когда нужно было продемонстрировать свою скорость, Влад был во всей красе.

Понятно, что за парнем с такими физическими данными нужно следить, и мы это и делали. Очень рано дали ему шансы, и я думаю, что мы свою работу хорошо выполнили.

– Кто привез его в "Днепр"?

– Его привезли ребята, работавшие в академии. Он бросился в глаза на турнире в Одесской области, играл за поселок недалеко от села Заря, где играют "Балканы", и здорово выделялся. В возрасте 11–13 лет ребята часто выделяются своими физическими данными. Супряга был из таких ребят.

– С кем он дружил в команде?

– В тот период, когда он был в "Днепре", он дружил со многими сверстниками. С Артемом Довбиком, например, они в позитивном смысле травили друг друга по некоторым моментам. Два конкурента-нападающих, которые дружат между собой, у них были хорошие отношения.

Влад был в хороших отношениях со своими сверстниками, – сказал Михайленко.