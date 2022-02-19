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Стал известен состав Динамо на товарищеский матч против Пахтакора

Премьер-лига
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Кулач и Антюх в старте

Стал известен состав Динамо на товарищеский матч против Пахтакора

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня в 16:00 по киевскому времени "Динамо" начнет матч против узбекского "Пахтакора". Данный поединок будет проведен в рамках зимних сборов "бело-синих".

Стал известен состав киевлян на матч: Бойко, Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Антюх, Витиньо, Кулач.

Стал известен состав Динамо на товарищеский матч против Пахтакора - изображение 1

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В статье: Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент)
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