Щиток спас футболиста Днепра-1 от травмы

Полузащитник "Днепр - 1" Александр Назаренко столкнулся с голкипером Казахстанского "Тобола" во время спарринга в пятницу, 18 февраля. Полузащитника от серьезной травмы спас щиток, сообщает сайт клуба.

Футболист уже сегодня тренировался с основной командой.

Напомним, что матч закончился со счетом 1:0 в пользу "Днепра". Единственный гол забил Артем Довбик.