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Щиток спас футболиста Днепра-1 от травмы
Столкновение с вратарем чемпиона Казахстана могло закончиться совсем иначе
Фото: scdnipro1.com.ua
Полузащитник "Днепр - 1" Александр Назаренко столкнулся с голкипером Казахстанского "Тобола" во время спарринга в пятницу, 18 февраля. Полузащитника от серьезной травмы спас щиток, сообщает сайт клуба.
Футболист уже сегодня тренировался с основной командой.
Напомним, что матч закончился со счетом 1:0 в пользу "Днепра". Единственный гол забил Артем Довбик.
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Источник:scdnipro1.com.ua
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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
19.02.2022 в 16:50
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