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Щиток спас футболиста Днепра-1 от травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Столкновение с вратарем чемпиона Казахстана могло закончиться совсем иначе

Щиток спас футболиста Днепра-1 от травмы

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепр - 1" Александр Назаренко столкнулся с голкипером Казахстанского "Тобола" во время спарринга в пятницу, 18 февраля. Полузащитника от серьезной травмы спас щиток, сообщает сайт клуба.

Футболист уже сегодня тренировался с основной командой.

Напомним, что матч закончился со счетом 1:0 в пользу "Днепра". Единственный гол забил Артем Довбик.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
scdnipro1.com.ua

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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
19.02.2022 в 16:50
Ну ничего себе, чудеса какие. Щитки же для красоты носят, а тут такой поворот неожиданный достойный новости.
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