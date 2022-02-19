  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривцов: Патрик и Мораес очень хорошо владеют языком, с ними всегда есть о чем поговорить
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов: Патрик и Мораес очень хорошо владеют языком, с ними всегда есть о чем поговорить

Премьер-лига
(2 голосов)

Раньше ещё был Марлос

Кривцов: Патрик и Мораес очень хорошо владеют языком, с ними всегда есть о чем поговорить

Фото: twitter.com/FCShakhtar_eng

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в клубном инстаграме рассказал с кем из легионеров больше всего общается и почему не идет на тренерские курсы от УЕФА .

– С кем больше всего общаешься из бразильцев?

– До ухода это был Марлос. Все украинцы с ним коннектили. Сейчас это Алан Патрик и Жуниор Мораес. Они очень хорошо владеют языком, и с ними всегда можно о чем-то поговорить.

Португальский? Учить не начал, но знаю все футбольные и бытовые фразы. Думаю, дальше нет смысла – не планирую уезжать.

– Степаненко проходит курсы от УЕФА. Ты не планировал ничего такого?

– В планах у меня выучить английский, потому что с моим уровнем эти курсы бессмысленны, – сказал Кривцов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
instagram.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...