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Кривцов: Патрик и Мораес очень хорошо владеют языком, с ними всегда есть о чем поговорить
Раньше ещё был Марлос
Фото: twitter.com/FCShakhtar_eng
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в клубном инстаграме рассказал с кем из легионеров больше всего общается и почему не идет на тренерские курсы от УЕФА .
– С кем больше всего общаешься из бразильцев?
– До ухода это был Марлос. Все украинцы с ним коннектили. Сейчас это Алан Патрик и Жуниор Мораес. Они очень хорошо владеют языком, и с ними всегда можно о чем-то поговорить.
Португальский? Учить не начал, но знаю все футбольные и бытовые фразы. Думаю, дальше нет смысла – не планирую уезжать.
– Степаненко проходит курсы от УЕФА. Ты не планировал ничего такого?
– В планах у меня выучить английский, потому что с моим уровнем эти курсы бессмысленны, – сказал Кривцов.
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