Динамо снова не пропускает, но и не забивает Пахтакору

Тяжело сказать, какие цели и задачи ставили на этот матч в тренерском штабе "Динамо", но со стороны болельщика эта игра казалась совершенно бесполезной. Складывается такое ощущение, что игроки киевлян уже на каждый спарринг выходят как на рутину. Один матч за другим, меняются соперники, но мы не видим не то, что улучшения в игре, а просто каких-то изменений. День сурка.

Первый тайм уж точно оказался потерянным временем. Смотреть на дождь и то полезней, чем на постоянные остановки игры арбитром, который показывал жёлтые карточки. Игроки "Пахтакора" чему-то постоянно возмущались, киевляне вместо игнорирования ситуации зачем-то ввязывались в споре и внутренне нервничали сами. Иначе объяснить, например, фол Шапаренко просто невозможно. Молодой полузащитник, который вышел на первый тайм с капитанской повязкой, в середине первого тайма хотел соперника и срубить, и руками остановить лишь бы увидеть перед собой жёлтую. При постоянных свистках и жёлтых футбола практически не было. Вспомнить можно разве что симпатичные пару минут от киевлян на старте, а также интересный удар от де Пены из центрального круга.

На второй тайм Луческу поменял всех недовольных, и игра пошла намного живее. Всё ещё без моментов, но уже можно было не закрывать глаза от происходящего. Тем не менее, заинтересовать читателя каким-то моментом нельзя. Потому что его (момента, хотя бы одного) просто не было.

"Пахтакор", несмотря на статус абсолютного андердога в матче, в целом выглядел неплохо и сегодня даже временами не позволял "динамовцам" перейти середину поля. Но было ясно, что это связано больше не с силой узбеков, а с не настроенностью на борьбу киевлян. Именно у команды из Ташкента был лучший момент сегодня: после неудачной подачи с углового и выноса Шапаренко кто-то из узбеков зарядил издали в стойку. А уже на последних минутах, когда центр обороны киевлян был экспериментальным, узбеки получили ещё два классных шанса (удар из зоны левого полусреднего и выстрел издали под перекладину), однако в обоих случаях "Динамо" спас Нещерет.

На этом сборы для "бело-синих" не заканчиваются. Впереди у команды Мирчи Луческу ещё один матч: в понедельник с утра состоится спарринг с латвийским РФШ.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан) 0:0

Голы:

"Динамо": Бойко (Нещерет 72) - Караваев, Сирота (Боль 75), Забарный (Попов 82), Кендзёра (Дубинчак 46) - Андриевский (Буяльский 46), Шапаренко, де Пена (Сидорчук 46) - Антюх, Кулач (Беседин 46), Витиньо (Ванат 62).

Предупреждения: Андриевский 15, Забарный 15, Шапаренко 31, Кулач 33