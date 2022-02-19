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Динамо снова не пропускает, но и не забивает Пахтакору

Премьер-лига
(3 голосов)

Нулевая ничья

Динамо снова не пропускает, но и не забивает Пахтакору

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Тяжело сказать, какие цели и задачи ставили на этот матч в тренерском штабе "Динамо", но со стороны болельщика эта игра казалась совершенно бесполезной. Складывается такое ощущение, что игроки киевлян уже на каждый спарринг выходят как на рутину. Один матч за другим, меняются соперники, но мы не видим не то, что улучшения в игре, а просто каких-то изменений. День сурка.

Первый тайм уж точно оказался потерянным временем. Смотреть на дождь и то полезней, чем на постоянные остановки игры арбитром, который показывал жёлтые карточки. Игроки "Пахтакора" чему-то постоянно возмущались, киевляне вместо игнорирования ситуации зачем-то ввязывались в споре и внутренне нервничали сами. Иначе объяснить, например, фол Шапаренко просто невозможно. Молодой полузащитник, который вышел на первый тайм с капитанской повязкой, в середине первого тайма хотел соперника и срубить, и руками остановить лишь бы увидеть перед собой жёлтую. При постоянных свистках и жёлтых футбола практически не было. Вспомнить можно разве что симпатичные пару минут от киевлян на старте, а также интересный удар от де Пены из центрального круга.

На второй тайм Луческу поменял всех недовольных, и игра пошла намного живее. Всё ещё без моментов, но уже можно было не закрывать глаза от происходящего. Тем не менее, заинтересовать читателя каким-то моментом нельзя. Потому что его (момента, хотя бы одного) просто не было.

"Пахтакор", несмотря на статус абсолютного андердога в матче, в целом выглядел неплохо и сегодня даже временами не позволял "динамовцам" перейти середину поля. Но было ясно, что это связано больше не с силой узбеков, а с не настроенностью на борьбу киевлян. Именно у команды из Ташкента был лучший момент сегодня: после неудачной подачи с углового и выноса Шапаренко кто-то из узбеков зарядил издали в стойку. А уже на последних минутах, когда центр обороны киевлян был экспериментальным, узбеки получили ещё два классных шанса (удар из зоны левого полусреднего и выстрел издали под перекладину), однако в обоих случаях "Динамо" спас Нещерет.

На этом сборы для "бело-синих" не заканчиваются. Впереди у команды Мирчи Луческу ещё один матч: в понедельник с утра состоится спарринг с латвийским РФШ.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан) 0:0
Голы:
"Динамо": Бойко (Нещерет 72) - Караваев, Сирота (Боль 75), Забарный (Попов 82), Кендзёра (Дубинчак 46) - Андриевский (Буяльский 46), Шапаренко, де Пена (Сидорчук 46) - Антюх, Кулач (Беседин 46), Витиньо (Ванат 62).
Предупреждения: Андриевский 15, Забарный 15, Шапаренко 31, Кулач 33

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В статье: Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент)
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.02.2022 в 18:33
Антюх и Кулач - это суперзвёзды! Эти матчи ничего не значат, но уже эти все сборы радуют!))))
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vituynia (Черкассы)
19.02.2022 в 18:30
В концовке узбеки могли и выиграть,выручила перекладина и два раза Нещерет. На сборах было много игр, с бесконечным тасованием состава и сочетанием футболистов на разных позициях, и никакого наигрывания основного состава. В общем официальные игры покажут, что они там натренировали. Из молодняка неплохо проявил себя Антон Боль,хотя и у него были позиционные ошибки, остальные как то не впечатлили. Бражко,Ванат,Вивчаренко,Антюх,Дубинчак на основу пока не тянут. Но эти хотя бы ещё молоды, а вот зачем держать в команде бесполезного Андриевского,непонятно. На подхвате можно использовать и кого нибудь из молодёжи. Ну и на левом фланге,ни Дубинчак,ни Вивчаренко пока явно не дотягивают, до того же Миколенко. А на острие,похоже, будем играть с нашим опорным нападающим Бесединым и Гармашем. Других вариантов не просматривается.
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oleg dynamo (львівська)
19.02.2022 в 17:55
Антюх,Дубінчак,Ванат-хотів в них роздивитись хоть щось,хотяб якийсь креатив...нажаль нема нічого...як Луч з них має щось зліпити?а по грі більше сподобались казахи своє технікою і мали вони вигравати..але то таке...
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+2
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tolina-ystas (Краматорск)
19.02.2022 в 18:21
Да в этом матче лучшими были именно КАЗАХИ!
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+1
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.02.2022 в 18:26
Казахи
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0
Консул (Новоград-Волинський)
19.02.2022 в 17:55
В Динамо немає нормального резерву.
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oleg dynamo (львівська)
19.02.2022 в 17:56
100%,,,можна сказати що з резервом повна торба..
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