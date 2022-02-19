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Вирт: В это время года в Ровно нам негде тренироваться, поэтому будем во Львове

Премьер-лига
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Также рассматривают варианты с подготовкой в Ужгороде

Вирт: В это время года в Ровно нам негде тренироваться, поэтому будем во Львове

Фото: nkveres.com

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Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал клубному сайту о подготовке к первому матчу после зимней паузы. "Если погода улучшится, будут готовы к тренировкам – сможем тренироваться в Ровно", – сказал он.

"Сегодня мы возвращаемся в Украину. Завтра вся команда получит один выходной. А в понедельник мы начинаем недельный цикл целенаправленной подготовки к игре в Полтаве. Будем готовиться к этой игре во Львове. В течение пяти дней будем тренироваться там на поле с искусственным покрытием. В пятницу поездом из Львова отправимся в Полтаву.

Прекрасно понимаем, что в это время года в Ровно нам негде тренироваться. Поэтому я принял такое решение – готовиться там, где есть соответствующие условия. Пока это Львов. Этот недельный цикл проведем именно там.

Если погода улучшится, поля будут готовы к тренировкам – сможем тренироваться в Ровно. Если нет – сейчас рассматриваем вероятность подготовки к выездному поединку против Миная в Ужгороде. То же касается и ближайшего домашнего матча – против черниговской Десны", – подытожил тренер.

Напомним, что первый матч "Вереса" после зимней паузы состоится против "Ворсклы" 27 февраля в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
nkveres.com

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