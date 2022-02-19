Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сьон выкупит защитника Шахтера за 1.5 миллиона евро
Французский клуб сделает предложение, равное сумме выкупа
"Сьон" намерен намерен выплатить отступные за защитника "Шахтера" Маркиньоса Сиприано, сообщает Фабрицио Романо. Клуб готовит предложение в 1.5 миллиона евро.
Sion are prepared to trigger the buy clause for Marquinhos Cipriano and make his transfer permanent from Shakhtar Donetsk for €1.5m… and Anderlecht are in talks to sign him for June. ???????????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2022
Anderlecht want Marquinhos Cipriano for next season - negotiations ongoing. pic.twitter.com/gXGsJSBAnw
Сообщается, что "Андерлехт" хочет купить защитника у "Сьона" следующим летом.
На данный момент Маркиньос выступает за "Сьон" на правах аренды. Игрок должен вернуться в "Шахтер" будущим летом.
В этом сезоне защитник провел за "Сьон" 21 матч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 1 миллион евро.
Популярное сейчас
- Венгерский клуб заплатит за аренду игрока Динамо менее 100 тысяч евро
- Днепр-1 потерпел первое поражение, Ворскла не побеждала. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Картушов перешел в Металлист, канадский новичок Черноморца. Главные новости за 18 февраля
- Береза: ФК Днепр-1 будет играть в футбол, а батальон Днепр-1 пойдет печь российских солдат в танках
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО