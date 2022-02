Сьон выкупит защитника Шахтера за 1.5 миллиона евро

"Сьон" намерен намерен выплатить отступные за защитника "Шахтера" Маркиньоса Сиприано, сообщает Фабрицио Романо. Клуб готовит предложение в 1.5 миллиона евро.

Sion are prepared to trigger the buy clause for Marquinhos Cipriano and make his transfer permanent from Shakhtar Donetsk for €1.5m… and Anderlecht are in talks to sign him for June. ???????????????? #transfers



Anderlecht want Marquinhos Cipriano for next season - negotiations ongoing. pic.twitter.com/gXGsJSBAnw