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Сьон выкупит защитника Шахтера за 1.5 миллиона евро

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Французский клуб сделает предложение, равное сумме выкупа

Сьон выкупит защитника Шахтера за 1.5 миллиона евро

Новина українською

"Сьон" намерен намерен выплатить отступные за защитника "Шахтера" Маркиньоса Сиприано, сообщает Фабрицио Романо. Клуб готовит предложение в 1.5 миллиона евро.

Сообщается, что "Андерлехт" хочет купить защитника у "Сьона" следующим летом.

На данный момент Маркиньос выступает за "Сьон" на правах аренды. Игрок должен вернуться в "Шахтер" будущим летом.

В этом сезоне защитник провел за "Сьон" 21 матч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 1 миллион евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Андерлехт (Брюссель) Сьон Маркиньос Сиприано
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Комментарии (3)
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Extrim4ik (Extreme)
19.02.2022 в 18:46
аахах, Сьон - французкий клуб, забавно))
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tolina-ystas (Краматорск)
19.02.2022 в 18:29
Ну здесь всё возможно.Пахтакор называют казахским,Сьон 1909 года рождения из швейцарского одноименного города французский.А мама говорила учись а он курил за углами.
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alex 66 (Кременчук)
19.02.2022 в 18:18
Французский клуб -але Вы что курите??? Это сыроеды из Швейцарии.
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