Мариуполь – Карпаты. 2:1. "Азовцы" выиграли свой заключительный матч на сборах

"Мариуполь" в заключительном матче турецких сборов обыграл "Карпаты" со счетом 2:1. Во встрече отличились Кащук, Гончарук за "азовцев" и Тарануха за команду соперников.

Счет во встрече открыл "Мариуполь" голом Кащука уже на 2 минуте матча, но к 12 "Карпаты" отыграли отставание – отличился Таранух. Вперед команда из Премьер-лиги вышла только на 64-ой, когда забил Гончарук.

На сборе в Турции "Мариуполь" также дважды сыграл с "Шахтером" (0:0, 2:1), встретился с сербским "Вождовацом" (2:2), северомакедонским "Силексом" (2:0) и казахстанской "Астаной" (2:3).

Первый круг чемпионата "Мариуполь" закончил на последнем месте Премьер-лиги, а "Карпаты" – первыми в группе В второй лиги.