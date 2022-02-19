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Мариуполь – Карпаты. 2:1. "Азовцы" выиграли свой заключительный матч на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Голы Кащука и Гончарука помогли выиграть

Мариуполь – Карпаты. 2:1. "Азовцы" выиграли свой заключительный матч на сборах

Фото: fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" в заключительном матче турецких сборов обыграл "Карпаты" со счетом 2:1. Во встрече отличились Кащук, Гончарук за "азовцев" и Тарануха за команду соперников.

Счет во встрече открыл "Мариуполь" голом Кащука уже на 2 минуте матча, но к 12 "Карпаты" отыграли отставание – отличился Таранух. Вперед команда из Премьер-лиги вышла только на 64-ой, когда забил Гончарук.

На сборе в Турции "Мариуполь" также дважды сыграл с "Шахтером" (0:0, 2:1), встретился с сербским "Вождовацом" (2:2), северомакедонским "Силексом" (2:0) и казахстанской "Астаной" (2:3).

Первый круг чемпионата "Мариуполь" закончил на последнем месте Премьер-лиги, а "Карпаты" – первыми в группе В второй лиги.

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В статье: Мариуполь Карпаты (Львов)
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Источник:
fcmariupol.com

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