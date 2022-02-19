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Додо: Суперкубок взяли, возьмем и чемпионат с Кубком Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Воодушевляет фанатов после "Риги"

Додо: Суперкубок взяли, возьмем и чемпионат с Кубком Украины

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо подвел итоге сборов в Турции после матча с "Ригой" (0:0). "Сборы важны, но чемпионат дает больше настроения – ты борешься за титул", – приводит его слова клубный сайт.

– Уже чемоданное настроение?

– Конечно, хочется вернуться, немного отдохнуть и сконцентрироваться на том, чтобы с понедельника готовиться к матчу с "Металлистом 1925" и четвертьфиналу Кубка.

– Через неделю стартует чемпионат. В каком функциональном состоянии игроки?

– Все сконцентрированы, настроены и чувствуют себя хорошо. Мы сейчас на два очка опережаем "Динамо", на мой взгляд, это многообещающе для нашей команды. Суперкубок мы уже выиграли, думаю, возьмем и чемпионат, и Кубок Украины.

– Какая атмосфера царит в коллективе по окончании второго сбора?

– Чувствуем себя довольными, потому что вернемся и начнем играть в чемпионате. Прекрасно знаем, что сборы важны, но чемпионат дает больше настроения – ты борешься за титул. Это не значит, что товарищеские матчи мы играем, не отдаваясь, но атмосфера чемпионата другая.

Напомним, что матч против "Металлиста 1925" пройдет 26 февраля в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо Рига
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Комментарии (2)
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Romb_DK (Київ)
19.02.2022 в 20:50
якби свині та ще й роги
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0
Party555 (Днепр)
19.02.2022 в 20:30
Взяли, подержали, положили обратно
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+3
0


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