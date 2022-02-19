Рух – Бунёдкор 2:0. Завершили сборы без поражений

"Рух" обыграл узбекский "Бунёдкор" 2:0 в рамках последнего матча сборов в Турции. Львовский клуб не проиграл ни одного матча на этих сборах.

Климчук отличился на 13-й минуте, а Соломон удвоил счет на 63-ей.

"Рух" закончил первый круг УПЛ на 11 месте с 18 очками после 17 туров.