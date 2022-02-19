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Рух – Бунёдкор 2:0. Завершили сборы без поражений
Климчук и Соломон сделали разницу
Фото: fcrukh.com
"Рух" обыграл узбекский "Бунёдкор" 2:0 в рамках последнего матча сборов в Турции. Львовский клуб не проиграл ни одного матча на этих сборах.
Климчук отличился на 13-й минуте, а Соломон удвоил счет на 63-ей.
"Рух" закончил первый круг УПЛ на 11 месте с 18 очками после 17 туров.
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