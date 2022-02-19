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Шахтер завершил сборы и отправился в Украину – Фото

Премьер-лига
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Команда едет готовиться к матчу против "Металлиста 1925"

Шахтер завершил сборы и отправился в Украину – Фото

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Инстаграм "Шахтера" опубликовал фото из самолета на пути в Украину. Клуб завершил подготовку ко второй половине сезона.

"Горняки" провели два сбора в Турции – в январе и ферале, в рамках которых в общей сложности провели 7 матчей: против "Вольфсбергера", дважды "Мариуполя", "Цверны Звезды", "Шахтера Караганды", "Астаны" и "Риги".

4 победы, две ничьи против "Мариуполя" и "Риги" и поражение с тем же "Мариуполем".

Напомним, что матч против "Металлиста 1925" пройдет 26 февраля в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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