Шахтер завершил сборы и отправился в Украину – Фото

Инстаграм "Шахтера" опубликовал фото из самолета на пути в Украину. Клуб завершил подготовку ко второй половине сезона.

"Горняки" провели два сбора в Турции – в январе и ферале, в рамках которых в общей сложности провели 7 матчей: против "Вольфсбергера", дважды "Мариуполя", "Цверны Звезды", "Шахтера Караганды", "Астаны" и "Риги".

4 победы, две ничьи против "Мариуполя" и "Риги" и поражение с тем же "Мариуполем".

Напомним, что матч против "Металлиста 1925" пройдет 26 февраля в 19:00.