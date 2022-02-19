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Шахтер обыграл Динамо в первом женском классическом Украины – Полный матч
В товарищеском матче оказались сильнее команда "горняков"
Фото: twitter.com/ShakhtarWomen
Женская команда "Шахтера" в гостях обыграла команду "Динамо" в рамках товарищеского матча. В первой в истории встрече этих команд оказались сильнее "горнячки" (3:2).
Сейчас "Динамо" и "Шахтер" играют во 2-м дивизионе чемпионата Украины среди женщин, выступая в разных группах. Киевская команда лидирует в группе А, донецкая – в группе Б.
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.02.2022 в 23:25
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Artemanat (Кривой Рог)
19.02.2022 в 23:23
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.02.2022 в 23:19
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