Шахтер обыграл Динамо в первом женском классическом Украины – Полный матч

Женская команда "Шахтера" в гостях обыграла команду "Динамо" в рамках товарищеского матча. В первой в истории встрече этих команд оказались сильнее "горнячки" (3:2).

Сейчас "Динамо" и "Шахтер" играют во 2-м дивизионе чемпионата Украины среди женщин, выступая в разных группах. Киевская команда лидирует в группе А, донецкая – в группе Б.