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Шахтер обыграл Динамо в первом женском классическом Украины – Полный матч

Премьер-лига
(1 голосов)

В товарищеском матче оказались сильнее команда "горняков"

Шахтер обыграл Динамо в первом женском классическом Украины – Полный матч

Фото: twitter.com/ShakhtarWomen

Новина українською

Женская команда "Шахтера" в гостях обыграла команду "Динамо" в рамках товарищеского матча. В первой в истории встрече этих команд оказались сильнее "горнячки" (3:2).

Сейчас "Динамо" и "Шахтер" играют во 2-м дивизионе чемпионата Украины среди женщин, выступая в разных группах. Киевская команда лидирует в группе А, донецкая – в группе Б.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.02.2022 в 23:25
Головач Лена - круче всех!
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Artemanat (Кривой Рог)
19.02.2022 в 23:23
Привозите их в Кривой Рог
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.02.2022 в 23:19
Все голубые гоманды - бабские!
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