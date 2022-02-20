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Финал для дончан. Шахтер – Рига 0:0. Обзор матча
Команды провели на поле 60 минут
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор заключительного матча донецкого "Шахтера" в рамках зимней подготовки ко второй части сезона. "Горнякам" противостояла "Рига" вместе с тремя украинцами в составе: Вакулко, Юрченко и Филлиповым. Откровенно, латвийцы выглядели лучше и острее на протяжении всей встречи, а дончане провели поединок на спущенных рукавах.
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Рига" (Рига, Латвия) 0:0
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