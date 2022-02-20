Не отставая от Шахтера. Динамо – Пахтакор 0:0. Обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор последнего матча киевского "Динамо" на третьем тренировочном сборе в рамках подготовки к весенней части сезона. "Бело-синие" встречались с чемпионом Узбекистана "Пахтакором", который не стал мальчиком для избиения. На старте встречи более активными были подопечные Луческу, но уже под конец инициативу перехватили игроки ташкентского клуба. Однако в итоге получилось то, что и у “Шахтера” – нули на табло

"Динамо" (Киев, Украина) - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан) 0:0