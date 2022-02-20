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Не отставая от Шахтера. Динамо – Пахтакор 0:0. Обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

В поединке киевлян тоже голов не было

Не отставая от Шахтера. Динамо – Пахтакор 0:0. Обзор матча

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор последнего матча киевского "Динамо" на третьем тренировочном сборе в рамках подготовки к весенней части сезона. "Бело-синие" встречались с чемпионом Узбекистана "Пахтакором", который не стал мальчиком для избиения. На старте встречи более активными были подопечные Луческу, но уже под конец инициативу перехватили игроки ташкентского клуба. Однако в итоге получилось то, что и у “Шахтера” – нули на табло

"Динамо" (Киев, Украина) - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан) 0:0

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В статье: Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент)
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
20.02.2022 в 12:16
В товарняке перед командой ставятся совсем другие задачи а не результат. Смотреть нужно на игру а результат потом.Однако в этой игре ни того ни другого.
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