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Не отставая от Шахтера. Динамо – Пахтакор 0:0. Обзор матча
В поединке киевлян тоже голов не было
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор последнего матча киевского "Динамо" на третьем тренировочном сборе в рамках подготовки к весенней части сезона. "Бело-синие" встречались с чемпионом Узбекистана "Пахтакором", который не стал мальчиком для избиения. На старте встречи более активными были подопечные Луческу, но уже под конец инициативу перехватили игроки ташкентского клуба. Однако в итоге получилось то, что и у “Шахтера” – нули на табло
"Динамо" (Киев, Украина) - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан) 0:0
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