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Гусев: Все, что было запланировано на сборах, выполнили

Премьер-лига
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Еще и ни разу на третьем сборе не пропустили

Гусев: Все, что было запланировано на сборах, выполнили

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

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Ассистент главного тренер "Динамо" Олег Гусев прокомментировал ничью против "Пахтакора", а также подвел итоги зимних сборов киевлян:

– Олег Анатольевич, чего не хватило для победы?

– Не удалось забить мяч. Команда старалась, но и соперник попался хороший. На этих сборах соперников такого уровня еще не было. У нас были определенные проблемы с составом, многие ребята болеют. Но мы не проиграли, это тоже хорошо.

– “Динамо” продолжило сухую серию – ни одного пропущенного мяча за третий сбор…

– Наверное, это единственный положительный момент в этом матче – то, что сыграли в очередной раз на ноль. Но моменты у наших ворот были, и это настораживает. Еще раз повторюсь: не проиграли, двигаемся дальше, постараемся победить в следующей игре.

– Какие установки давал Мирча Луческу, спустившись с трибуны на тренерскую скамью?

– Он подсказывал, с трибуны было сложно докричаться. Он хотел находиться ближе к полю и самостоятельно корректировать действия игроков.

– Эта ничья подпортит настроение игрокам?

– Думаю, нет. Это поражения всегда огорчают. Но это сборы. Вчера была тренировка, позавчера тяжелый матч, играли практически те же ребята. Возможно, накопилась усталость, потому что было много брака в передачах, неправильно принятых решений. Продолжаем работать чтобы все было хорошо.

– Завершаются третьи сборы команды. Можно ли уже подводить итоги?

– Все, что было запланировано, выполнили. Осталась одна тренировка и одна игра, после чего возвращаемся в Киев. Думаю, команда уже будет готова к чемпионату. После приезда ребята немного отдохнут, и начнем целенаправленно готовиться к первому туру весенней части сезона”, - сказал Гусев.

Отметим, что "Динамо" проведет свой первый официальный матч 26 февраля. Эта встреча против “Ингульца” состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

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В статье: Олег Гусев Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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