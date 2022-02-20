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Назаренко: Динамо возьмет золото УПЛ. У киевлян каждый футболист знает, что ему делать на поле
Специалист поделился мнением
ФК Днепр/Автор неизвестный
Экс-игрок "Днепра" и сборной Украины Сергей Назаренко дал комментарий о том, какой уровень сейчас имеет УПЛ:
— Сергей, кто главный претендент на победу в чемпионате?
— Я больше склоняюсь к тому, что золотые медали завоюет "Динамо". Не в обиду "Шахтеру", но мне игра команды Мирчи Луческу нравится больше.
У киевлян каждый футболист знает, что ему делать на футбольном поле. К тому же, в составе бело-синих много молодых украинцев, которые доказали, что могут выступать на высоком уровне.
— Какая команда завоюет бронзовые медали?
— Основная борьба развернется между "Днепром-1" и "Зарей". Здесь я отдаю предпочтение команде Игора Йовичевича. Во-первых, у днепрян есть преимущество в четыре очка, а во-вторых, наставник сумел поставить подопечным качественный футбол.
— Назовите четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?
— Если говорить на данный момент, то неудачниками, на мой взгляд, окажутся "Минай" и "Мариуполь". А 13-е и 14 место займут "Металлист-1925" и "Ингулец".
— Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?
— Артем Довбык. Этот нападающий не просто бегает, а бегает с головой. Сейчас форвард занимает первое место в гонке бомбардиров, хорошо себя показал в сборной Украины. Так что ждем от этого игрока еще большего прогресса.
— Что скажите об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?
— Я не скажу, что мы видим большой прогресс, но сдвиги к лучшему однозначно есть. По крайней мере, по сравнению с прошлыми годами конкуренция в Премьер-лиге возросла.
В следующем сезоне элиту наверняка пополнят "Металлист" и "Кривбасс", поэтому хочется верить, что наш чемпионат на чуть-чуть, но станет еще сильнее, - сказал Сергей.
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