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Сергийчук: Своим трудом и результатом показали, что заслужили повышение зарплаты в Вересе

Премьер-лига
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В противном случае игроки будут искать другие варианты

Сергийчук: Своим трудом и результатом показали, что заслужили повышение зарплаты в Вересе

Верес/Автор невідомий

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Нападающий "Вереса" поделился мнением, почему стоит повысить зарплаты футболистам ровенского клуба:

“Со многими говорили. Ребята сказали, что они хотели бы получать сейчас. В тех условиях, которые я, например, прошел 1,5 года, мы тренируемся на одном поле, летом на бетоне. Ездим как цыгане, то там, то там играем в Первой лиге. Теперь в Луцке.

Думаю, ребята своим трудом, результатом показали, тоже заслужили. К примеру, на повышение зарплаты. Почему нет? Мы показываем результат, который дает клубу возможность развиваться. Мы даем результат, за которым не успевает ни инфраструктура, вообще ничего. Мы даем, почему не можем попросить, чтобы нам подняли зарплату?

Мы показываем результат, на футболистов есть спрос. Им звонят, приглашают, дают большие условия. У тебя семья, ты тоже думаешь.

Я в 25 лет ушел в “Говерлу” на 1 000 долларов. Потому что хотел играть в футбол. А у кого семья, дети – ему тоже нужно думать, не только из-за любви к футболу.

Кто играл последние полгода, в ротации 14-15 человек – думаю, ни один не останется без работы. 80%, что они найдут лучшие условия. Может, не УПЛ, есть команды первой и второй лиги, которые ставят задачи. Там условия гораздо больше”, - сказал Сергийчук.

Отметим, что после первой части сезона "Верес" занимает девятое место в УПЛ, имея в активе 23 очка за 18 матчей. Следующий официальный поединок команда проведет против "Ворсклы" в следующее воскресенье, 27 февраля.

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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