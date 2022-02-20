Павелко: Игроки клубов УПЛ и Первой лиги в шоке, что Петраков персонально смотрел на них

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал присутствие главного тренера сборной Украины Александра Петракова на контрольных матчах клубов УПЛ и Первой лиги:

“ – Я разговаривал с несколькими президентами клубов. Они в восторге, потому что игроки этих клубов в шоке, что на них персонально будет смотреть тренер сборной Украины. Это дополнительная мотивация, чтобы расти, лучше играть. Всегда чувствовать, что где бы они ни играли – за ними всегда следят, они являются потенциальными игроками сборных.

Очень хорошо, когда наш тренер объездил все клубы на сборах и увидел всех игроков. Считаю, что Петраков очень хорошее дело делает.

– Народный тренер.

– Он такой. Это его обычный образ жизни. Игроки это чувствуют, как и руководители клубов. Он общается со всеми”, – сказал Павелко.