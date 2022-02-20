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Павелко: Игроки клубов УПЛ и Первой лиги в шоке, что Петраков персонально смотрел на них

Премьер-лига
(1 голосов)

Президенты тоже удивлены

Павелко: Игроки клубов УПЛ и Первой лиги в шоке, что Петраков персонально смотрел на них

shakhtar.com

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал присутствие главного тренера сборной Украины Александра Петракова на контрольных матчах клубов УПЛ и Первой лиги:

“ – Я разговаривал с несколькими президентами клубов. Они в восторге, потому что игроки этих клубов в шоке, что на них персонально будет смотреть тренер сборной Украины. Это дополнительная мотивация, чтобы расти, лучше играть. Всегда чувствовать, что где бы они ни играли – за ними всегда следят, они являются потенциальными игроками сборных.

Очень хорошо, когда наш тренер объездил все клубы на сборах и увидел всех игроков. Считаю, что Петраков очень хорошее дело делает.

– Народный тренер.

– Он такой. Это его обычный образ жизни. Игроки это чувствуют, как и руководители клубов. Он общается со всеми”, – сказал Павелко.

Напомним, что наставник сборной Украины Александр Петраков присутствовал на большом количестве матчей команд Украинской Премьер-лиги и Первой лиги, которые проходили в Турции в рамках зимней подготовки ко второй части сезона.

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В статье: Первая лига Андрей Павелко Александр Петраков УПЛ
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Источник:
Футбол NEWS

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