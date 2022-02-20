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Защитник Ворсклы: Максимов давал нам тренировки на поле и песке
Считает, что фундамент заложен
Правый защитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал завершение зимней подготовки ко второй части сезона:
“Было сложно психологически, но это наша работа. Мы к этому привыкли. Команда очень хорошо подготовилась к чемпионату. Максимов давал нам тренировки на поле и песке. Фундамент мы заложили”, – сказал Пердута.
Отметим, что "Ворскла" сейчас идет на пятом месте в УПЛ, уступая третьему "Днепру-1" семь очков. Следующий поединок полтавчане сыграют против "Вереса" 27 февраля.
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