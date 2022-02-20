Защитник Ворсклы: Максимов давал нам тренировки на поле и песке

Правый защитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал завершение зимней подготовки ко второй части сезона:

“Было сложно психологически, но это наша работа. Мы к этому привыкли. Команда очень хорошо подготовилась к чемпионату. Максимов давал нам тренировки на поле и песке. Фундамент мы заложили”, – сказал Пердута.