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Дату тендера сместили на 25 февраля из-за политической ситуации

Премьер-лига
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Клубы уже ознакомились со всей необходимой документацией

Дату тендера сместили на 25 февраля из-за политической ситуации

Новина українською

Дату тендера по единому пулу сместили на 25 февраля в связи с политической ситуацией в стране, сообщает ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников. В эту дату стартует прием заявок.

Сообщается, что он будет продолжаться 2-3 недели, затем выберут победителя.

Клубы уже получили тендерную документацию и не послали в ответ никаких возражений и замечаний.

Напомним, что из иностранных компаний в тендере примут участие Setanta и DAZN.

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В статье: УПЛ ТаТоТаке
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Источник:
youtu.be

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