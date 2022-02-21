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Дату тендера сместили на 25 февраля из-за политической ситуации
Клубы уже ознакомились со всей необходимой документацией
Дату тендера по единому пулу сместили на 25 февраля в связи с политической ситуацией в стране, сообщает ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников. В эту дату стартует прием заявок.
Сообщается, что он будет продолжаться 2-3 недели, затем выберут победителя.
Клубы уже получили тендерную документацию и не послали в ответ никаких возражений и замечаний.
Напомним, что из иностранных компаний в тендере примут участие Setanta и DAZN.
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Источник:youtu.be
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