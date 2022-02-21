Дату тендера сместили на 25 февраля из-за политической ситуации

Дату тендера по единому пулу сместили на 25 февраля в связи с политической ситуацией в стране, сообщает ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников. В эту дату стартует прием заявок.

Сообщается, что он будет продолжаться 2-3 недели, затем выберут победителя.

Клубы уже получили тендерную документацию и не послали в ответ никаких возражений и замечаний.

Напомним, что из иностранных компаний в тендере примут участие Setanta и DAZN.