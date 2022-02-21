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Защитник Шахтера: На сборах мы пропускали нелепые мячи
Валерий Бондарь проанализировал результат команды в Турции
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь проанализировал игру команды в товарищеском матче с "Ригой" (0:0).
"Результат в товарищеских матчах тоже важен, так как он дает нам уверенность и хорошее настроение перед стартом второй части чемпионата Украины.
Хорошо, что мы не пропустили. Ранее у нас были матчи, в которых мы допускали ошибки и пропускали нелепые мячи. Я считаю, что мы сыграли надежно и ничего не дали создать сопернику", — сказал Бондарь.
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Источник:Футбол NEWS
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