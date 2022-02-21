Защитник Шахтера: На сборах мы пропускали нелепые мячи

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь проанализировал игру команды в товарищеском матче с "Ригой" (0:0).

"Результат в товарищеских матчах тоже важен, так как он дает нам уверенность и хорошее настроение перед стартом второй части чемпионата Украины.

Хорошо, что мы не пропустили. Ранее у нас были матчи, в которых мы допускали ошибки и пропускали нелепые мячи. Я считаю, что мы сыграли надежно и ничего не дали создать сопернику", — сказал Бондарь.