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Дубинчак и Беседин выйдут в старте Динамо на спарринг против РФШ
Поединок начнется на час раньше запланированного времени
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня киевское "Динамо" проведет свой пятый, заключительный, контрольный поединок на третьем сборе в Турции против чемпиона Латвии – Рижской футбольной школы (РФШ).
Пресс-служба киевлян сообщает, что матч состоится в 10.00, а не в 11:00 как планировалось ранее. Игра состоится на арене Mardan Stadium в Анталии.
Уже стал и известен стартовый состав "Динамо" на этот поединок:
Бущан – Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера – Сидорчук (к), Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков – Беседин.
Добавим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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