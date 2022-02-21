Дубинчак и Беседин выйдут в старте Динамо на спарринг против РФШ

Сегодня киевское "Динамо" проведет свой пятый, заключительный, контрольный поединок на третьем сборе в Турции против чемпиона Латвии – Рижской футбольной школы (РФШ).

Пресс-служба киевлян сообщает, что матч состоится в 10.00, а не в 11:00 как планировалось ранее. Игра состоится на арене Mardan Stadium в Анталии.

Уже стал и известен стартовый состав "Динамо" на этот поединок:

Бущан – Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера – Сидорчук (к), Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков – Беседин.

Добавим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.