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Без гола Селезнева не обошлось. Минай одержал две победы за два дня

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда Владимира Шарана завершила сборы в Турции

Без гола Селезнева не обошлось. Минай одержал две победы за два дня

Фото: ФК Минай

Новина українською

Учебно-тренировочный сбор "Миная" в Турции подошел к концу. В субботу подопечные Владимира Шарана обыграли представителя Узбекистана "Согдиана" со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал Евгений Селезнев. Евгений вышел на замену во второй тайме, заработал пенальти и сам его реализовал. К слову, это второй его гол на этих сборах.

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А в воскресенье "Минай" сыграл свой заключительный матч на турецком сборе. На этот раз закарпатцы сумели обыграть перволиговый "Агробизнес" со счетом 1:0. Пресс-служба закарпатского клуба сообщает, что единственный мяч забил игрок, который находится на просмотре команды из Закарпатья.

Напомним, "Минай" возобновит чемпионат матчем против "Зари". Поединок состоится 25 февраля в Ужгороде и начнется в 14:00.

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В статье: Евгений Селезнев Агробизнес (Волочиск) ФК Минай
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Комментарии (2)
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Arthas (Севастополь)
21.02.2022 в 11:42
пропоную зробити виняток для "кормільця", і зарахувати для рекорду голи зі зборів!
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K-Spirit (Киев)
21.02.2022 в 12:26
С коэффициентом 2:1, гол за два. Как забитые в матчах особой сложности.
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