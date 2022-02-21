Без гола Селезнева не обошлось. Минай одержал две победы за два дня

Учебно-тренировочный сбор "Миная" в Турции подошел к концу. В субботу подопечные Владимира Шарана обыграли представителя Узбекистана "Согдиана" со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал Евгений Селезнев. Евгений вышел на замену во второй тайме, заработал пенальти и сам его реализовал. К слову, это второй его гол на этих сборах.

А в воскресенье "Минай" сыграл свой заключительный матч на турецком сборе. На этот раз закарпатцы сумели обыграть перволиговый "Агробизнес" со счетом 1:0. Пресс-служба закарпатского клуба сообщает, что единственный мяч забил игрок, который находится на просмотре команды из Закарпатья.

Напомним, "Минай" возобновит чемпионат матчем против "Зари". Поединок состоится 25 февраля в Ужгороде и начнется в 14:00.