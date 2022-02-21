Рух объявил о поиске игрока среди любителей. В проекте задействован Кварцяный

ФК "Рух" сообщил о старте проекта "Хочу в футбол" совместно с журналистом Романом Бебехом. Вместе со львовским клубом он будет искать новых игроков, которые смогут стать профессионалами.

Победитель реалити "Хочу в Футбол" подпишет контракт с ФК "Рух" на 6 месяцев или получит денежный приз - 100 тысяч гривен. Каждый желающий от 17 до 23 лет сможет попробовать свои силы.

Проект состоит из двух этапов. Во время первого этапа будет проведено 7 селекционных отборов в семи городах Украины – Львов, Чернигов, Житомир, Киев, Днепр, Одесса, Харьков.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить анкету на сайте проекта.

В каждом из семи городов выберут по три лучших футболиста. Финальный раунд состоится на тренировочной базе "Рух", где новая команда проведет полноценный сбор, по итогам которого и определится победитель проекта.

Главный тренер проекта "Хочу в Футбол" – Виталий Кварцяный. На селекционных сборах будут работать и другие футбольные эксперты – спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий и приглашенная звезда. Помогать участникам будет в адаптации харизматичный Михаил Кополовец.