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Рух объявил о поиске игрока среди любителей. В проекте задействован Кварцяный
Совместно с ведущим YouTube-канала "Бомбардир"
Фото: ФК Рух
ФК "Рух" сообщил о старте проекта "Хочу в футбол" совместно с журналистом Романом Бебехом. Вместе со львовским клубом он будет искать новых игроков, которые смогут стать профессионалами.
Победитель реалити "Хочу в Футбол" подпишет контракт с ФК "Рух" на 6 месяцев или получит денежный приз - 100 тысяч гривен. Каждый желающий от 17 до 23 лет сможет попробовать свои силы.
Проект состоит из двух этапов. Во время первого этапа будет проведено 7 селекционных отборов в семи городах Украины – Львов, Чернигов, Житомир, Киев, Днепр, Одесса, Харьков.
Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить анкету на сайте проекта.
В каждом из семи городов выберут по три лучших футболиста. Финальный раунд состоится на тренировочной базе "Рух", где новая команда проведет полноценный сбор, по итогам которого и определится победитель проекта.
Главный тренер проекта "Хочу в Футбол" – Виталий Кварцяный. На селекционных сборах будут работать и другие футбольные эксперты – спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий и приглашенная звезда. Помогать участникам будет в адаптации харизматичный Михаил Кополовец.
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