Волевая победа в конце сборов. Динамо обыграло чемпиона Латвии

Пожалуй, впервые за время текущего зимнего антракта Мирча Луческу одновременно бросил в бой всю основу. Исключением, наверное, стало только появление слева де Пены, а не Витиньо. Впрочем, бразилец после резвого начала сборов ближе к их окончанию выглядел "как все" и ничем особым не выделялся. Также обратил на себя внимание выход в атаке Беседин. Получается, готов и к официальным играм?

"Динамо" сразу взяло владение под контроль, но как-то решить задачу, что с мячом делать, киевлянам не удавалось. РФШ очень здорово держал структуру и перекрывал все зоны для последней передачи киевлян в штрафную площадь. За 45 минут заставить нервничать голкипера латышей у "динамовцев" получилось аж один раз: разрезная передача от Буяльского на Беседина, форвард при сближении по зоне левого полусреднего пробил мимо дальнего угла.

Чемпион Латвии в атаку ходил крайне редко, но когда свой шанс получил, то сразу его реализовал: Марыш после розыгрыша штрафного накоротке здорово пробил метров с 25-ти практически в правую "девятку". Бущан, похоже, даже не ожидал такого поворота событий.

Во втором тайме футбол пошёл поживее. На поле слева вышли Витиньо и Караваев, и жить стало гораздо интересней. По их бровке проходили несколько опасных атак, Витиньо же наносил удар, который вратарь РФШ перед собой парировал, а Ванат оказался первым на добивании. Тут же второй мяч зашёл в рижские ворота: Шапаренко чуть левее центра перед штрафной отдал передачу направо на Кендзёру, поляк продолжил на Цыганкова, а Виктор от лицевой вернул на Шапаренко уже в центр штрафной - удар в касание стал голевым.

После второго забитого "динамовцы" успокоились и футбол пошёл без остроты. Латыши пытались и сами что-то создавать в атаке, но, возможно, из-за замен потеряли свою игру. А возможно РФШ просто лучше удаётся действовать от обороны, а не идти вперёд.

Сразу после игры "Динамо" отправляется в аэропорт и вылетает в Украину. Уже завтра начнётся подготовка к "Ингульцу", который для команды Мирчи Луческу будет открывать вторую часть сезона в УПЛ.

"Динамо" (Киев, Украина) - РФШ (Рига, Латвия) 2:1

Голы: Ванат 65, Шапаренко 68 - Марыш 21

"Динамо": Бущан, Забарный, Сирота (Попов 85), Дубинчак (Караваев 46), Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Гармаш 77), Де Пена (Караваев 46), Цыганков, Шапаренко, Беседин (Ванат 46, Шкурин 72).