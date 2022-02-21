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Калитвинцев: Украина мне многое дала. Хотя я сам родился в Москве
Владислав рассказал, что не поехал бы играть в чемпионат России
Фото: ФК Александрия
Полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев рассказал о вариантах продолжения карьеры.
– Были ли у тебя другие варианты, кроме "Александрии"?
– Да, было несколько вариантов, но они были не конкретные. "Александрия" сразу дала понять, что хочет видеть меня в команде, и я долго не думал над этим предложением. Варианты были из УПЛ, но клубы называть бессмысленно. Из топ-7? Плюс-минус да. Я сейчас футболист "Александрии" и меня все устраивает.
– Правда, что ты мог оказаться у отца в "Полесье"?
– Нет, это была неправда. То, что писали, это ложные слухи.
– Были варианты продолжить карьеру в России?
– Нет, таких вариантов не было. Если бы было предложение из России, то даже не рассматривал бы его, а сразу бы отказался.
– Сейчас активно ходят разговоры о возможном вторжении России и их планах завоевать пол Украины, как это прокомментируешь?
– Я не лезу в политику и не хочу ничего комментировать. Конечно, это все настораживает, но я думаю, что все будет хорошо.
– Что для тебя Украина?
– Это для меня все. Украина мне многое дала. Хотя я сам родился в Москве, но я там прожил очень мало. В три года я уже переехал с семьей в Киев. Поэтому я считаю себя полноценным киевлянином. Всю свою сознательную жизнь провел в Киеве и Украине. Для меня Украина – это мой дом, - сказал Калитвинцев.
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