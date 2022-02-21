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Из-за разногласий по зарплате. 10 игроков могут покинуть Верес летом

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты хотят увеличение зарплаты

Из-за разногласий по зарплате. 10 игроков могут покинуть Верес летом

Фото: НК Верес

Новина українською

Между руководством и игроками "Вереса" возникло несогласие из-за уровня зарплат.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, футболисты ровенского клуба готовы согласиться на продление контрактов при двукратном увеличение зарплаты. Они аргументируют это тем, что у многих условия не менялись еще со времен выступлений "Вереса" в Первой лиге.

По информации источника, базовые зарплаты в "Вересе" в пределах от 30 до 50 тысяч гривен в месяц. Есть и премиальные в случае победы — 500 тысяч гривен на команду, в 300 тысяч оценивается и ничья с соперниками, представлявшими Украину в еврокубках. Конечно, все эти суммы еще облагаются налогами. Такие условия для футболистов "Вереса" являются одними из самых скромных в элитном дивизионе.

Сейчас клубное руководство после обмена мнениями с футболистами решило взять время на размышления. Если же компромисс не будет найден, ровенскую команду летом может покинуть не менее 10 футболистов.

Напомним, что после возвращения со сбора в Турции футболисты "Вереса" к поединку 19 тура чемпионата УПЛ с "Ворсклой" (27 февраля) будут готовиться во Львове.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
21.02.2022 в 13:26
Такова судьба команд-однодневок
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