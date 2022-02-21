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Из-за разногласий по зарплате. 10 игроков могут покинуть Верес летом
Футболисты хотят увеличение зарплаты
Фото: НК Верес
Между руководством и игроками "Вереса" возникло несогласие из-за уровня зарплат.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, футболисты ровенского клуба готовы согласиться на продление контрактов при двукратном увеличение зарплаты. Они аргументируют это тем, что у многих условия не менялись еще со времен выступлений "Вереса" в Первой лиге.
По информации источника, базовые зарплаты в "Вересе" в пределах от 30 до 50 тысяч гривен в месяц. Есть и премиальные в случае победы — 500 тысяч гривен на команду, в 300 тысяч оценивается и ничья с соперниками, представлявшими Украину в еврокубках. Конечно, все эти суммы еще облагаются налогами. Такие условия для футболистов "Вереса" являются одними из самых скромных в элитном дивизионе.
Сейчас клубное руководство после обмена мнениями с футболистами решило взять время на размышления. Если же компромисс не будет найден, ровенскую команду летом может покинуть не менее 10 футболистов.
Напомним, что после возвращения со сбора в Турции футболисты "Вереса" к поединку 19 тура чемпионата УПЛ с "Ворсклой" (27 февраля) будут готовиться во Львове.
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