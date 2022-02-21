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(Анти) Герой футбольного дня. Жерсон Родригес

Премьер-лига
(2 голосов)

Труа он больше не нужен. Но и в Динамо ему не рады

(Анти) Герой футбольного дня. Жерсон Родригес

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Нет, это не показательный пример трансферной деятельности клуба. Это скорее показатель статистического риска. Желая усилить свой состав, всегда есть вероятность попасть на талантливого, но абсолютно неуправляемого в плане дисциплины и отношения к профессиональным обязанностям игрока. В "Шахтере" был Нери Кастильо, в "Днепре" – Самуэль Инкум и Алсидес, в "Металлисте" – поздний Жажа Коэльо. В истории "Динамо" же останется Жерсон Родригес.

Футболист небездарный. Когда у него есть настроение – соперникам не поздоровится. Лучшей демонстрацией таланта люксембуржца в составе "Динамо" можно считать его прошлогодний (04.04.2021) матч против "Александрии". Такие вспышки систематически случались в сборной Люксембурга, однако в "Динамо" они были редкостью в исполнении Жерсона Родригеса. Поэтому нынешние скитания игрока вполне закономерны. И совсем не вызывают эмоций сострадания.

(Анти) Герой футбольного дня. Жерсон Родригес - изображение 1

Можно побить горшки и не сработаться с одним тренером, но если с четырьмя за короткий промежуток времени – проблема однозначно в футболисте. В "Динамо" у него не пошло ни при Михайличенко, ни при Луческу (даже при Хацкевиче он был неуправляем). У "Труа" уже также сменились два наставника (в период, когда там находится арендованный игрок "Динамо") и оба давали Жерсону шанс. Но оба быстро поняли, что этим только вредят сами себе.

В принципе, Жерсон Родригес – это уже проблема не "Динамо". Аренда в "Труа" рассчитана до конца сезона, поэтому в течение этого периода дисциплина люксембуржца – забота французов. А когда закончится аренда, истечет и срок контракта игрока с "Динамо". Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что с Родригесом киевляне продолжать сотрудничество не станут. И это тот случай, когда даже благодарить друг друга не за что.

(Анти) Герой футбольного дня. Жерсон Родригес - изображение 2

Вот если б Жерсону Родригесу трудолюбивый характер Франа Соля… Или наоборот: Солю – мастерство люксембуржца. И тогда "Динамо" получило бы классное усиление в лице одного качественного легионера. А так есть количество, но нет качества. Банально не повезло, что все сложилось именно таким образом. С другой стороны, везет тому, кто этого заслуживает. Умение найти сбалансированного во всех компонентах футболиста – это искусство и мастерство. Уповать здесь сугубо на везение – себе дороже. С Жерсоном Родригесом как раз и влетели в копеечку – ничего большего. Разве что очередной урок получили: мастерство футболиста – это еще не гарантия его полезности для команды.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
21.02.2022 в 13:51
Брежнебровый в своем репертуаре. Опять пасквиль на ДИНАМО. Наверное Палкин приплачивает.Такую ахинею понес !
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Hanter44 (Baburka)
21.02.2022 в 13:23
Вот якби,да если бы -то и писать бы не о чем было.
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