(Анти) Герой футбольного дня. Жерсон Родригес

Нет, это не показательный пример трансферной деятельности клуба. Это скорее показатель статистического риска. Желая усилить свой состав, всегда есть вероятность попасть на талантливого, но абсолютно неуправляемого в плане дисциплины и отношения к профессиональным обязанностям игрока. В "Шахтере" был Нери Кастильо, в "Днепре" – Самуэль Инкум и Алсидес, в "Металлисте" – поздний Жажа Коэльо. В истории "Динамо" же останется Жерсон Родригес.

Футболист небездарный. Когда у него есть настроение – соперникам не поздоровится. Лучшей демонстрацией таланта люксембуржца в составе "Динамо" можно считать его прошлогодний (04.04.2021) матч против "Александрии". Такие вспышки систематически случались в сборной Люксембурга, однако в "Динамо" они были редкостью в исполнении Жерсона Родригеса. Поэтому нынешние скитания игрока вполне закономерны. И совсем не вызывают эмоций сострадания.

Можно побить горшки и не сработаться с одним тренером, но если с четырьмя за короткий промежуток времени – проблема однозначно в футболисте. В "Динамо" у него не пошло ни при Михайличенко, ни при Луческу (даже при Хацкевиче он был неуправляем). У "Труа" уже также сменились два наставника (в период, когда там находится арендованный игрок "Динамо") и оба давали Жерсону шанс. Но оба быстро поняли, что этим только вредят сами себе.

В принципе, Жерсон Родригес – это уже проблема не "Динамо". Аренда в "Труа" рассчитана до конца сезона, поэтому в течение этого периода дисциплина люксембуржца – забота французов. А когда закончится аренда, истечет и срок контракта игрока с "Динамо". Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что с Родригесом киевляне продолжать сотрудничество не станут. И это тот случай, когда даже благодарить друг друга не за что.

Вот если б Жерсону Родригесу трудолюбивый характер Франа Соля… Или наоборот: Солю – мастерство люксембуржца. И тогда "Динамо" получило бы классное усиление в лице одного качественного легионера. А так есть количество, но нет качества. Банально не повезло, что все сложилось именно таким образом. С другой стороны, везет тому, кто этого заслуживает. Умение найти сбалансированного во всех компонентах футболиста – это искусство и мастерство. Уповать здесь сугубо на везение – себе дороже. С Жерсоном Родригесом как раз и влетели в копеечку – ничего большего. Разве что очередной урок получили: мастерство футболиста – это еще не гарантия его полезности для команды.