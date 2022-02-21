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Гура - о кадровой ситуации в Александрии перед возобновлением сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

26 февраля "горожане" возобновят сезон УПЛ матчем со "Львовом"

Гура - о кадровой ситуации в Александрии перед возобновлением сезона

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о кадровой ситуации в команде перед возобновлением сезона.

"Кирилл Ковалец потихоньку восстанавливается — правда, не в общей группе, а под руководством реабилитолога. То же самое можно сказать и о Тимуре Стецькове. Оба должны приехать и продолжить работу в Александрии.

В расположение клуба прибудут также Сергей Гринь и Сергей Рыбалка. Посмотрим их состояние после приезда.

Получивший травму Денис Устименко делает МРТ. В лазарете пока находятся упомянутый мною выше Костышин и Юрий Копына. Мне, как тренеру, очень хочется, чтобы к весенней части сезона все футболисты подошли здоровыми. Это самое главное", - сказал Гура.

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Добавим, что "Александрия" возобновит сезон в УПЛ матчем с ФК "Львов". Поединок запланирован на 26 февраля.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.02.2022 в 13:13
Авагимяна отдайте по нормальной цене в ЧО --не будьте жлобами он вам не нужен и не заиграет у вас
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