Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гура - о кадровой ситуации в Александрии перед возобновлением сезона
26 февраля "горожане" возобновят сезон УПЛ матчем со "Львовом"
Фото: ФК Александрия
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о кадровой ситуации в команде перед возобновлением сезона.
"Кирилл Ковалец потихоньку восстанавливается — правда, не в общей группе, а под руководством реабилитолога. То же самое можно сказать и о Тимуре Стецькове. Оба должны приехать и продолжить работу в Александрии.
В расположение клуба прибудут также Сергей Гринь и Сергей Рыбалка. Посмотрим их состояние после приезда.
Получивший травму Денис Устименко делает МРТ. В лазарете пока находятся упомянутый мною выше Костышин и Юрий Копына. Мне, как тренеру, очень хочется, чтобы к весенней части сезона все футболисты подошли здоровыми. Это самое главное", - сказал Гура.
Добавим, что "Александрия" возобновит сезон в УПЛ матчем с ФК "Львов". Поединок запланирован на 26 февраля.
Популярное сейчас
- Без гола Селезнева не обошлось. Минай одержал две победы за два дня
- Динамо - РФШ. Анонс и прогноз на контрольный матч 21.02.2022
- Ультрас болгарского клуба выразили поддержку Украине - ФОТО
- Динамо и Рух не проигрывали, Ворскла без побед, Климчук стал лучшим бомбардиром. Как играли клубы УПЛ зимой
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО