"У них большой потенциал". Кривцов впечатлен новичками Шахтера

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о новичках команды - полузащитнике Давиде Нересе и защитнике Винисиусе Тобиасе.

"Уже познакомились, ребята хорошие. Видно, что воспитанные. В плане футбольных скилов, я думаю, что болельщики видели, как они в контрольных играх себя зарекомендовали.

Нерес третий гол уже забил свой, если не ошибаюсь. Он это все показывает на поле. Молодой правый защитник уже показал, что умеет голевые раздавать.

Думаю, у них большой потенциал, они себя хорошо зарекомендуют", – сказал Кривцов.