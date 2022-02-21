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"У них большой потенциал". Кривцов впечатлен новичками Шахтера
Защитник отметил сильные стороны Нереса и Тобиаса
Фото: ФК Шахтер
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о новичках команды - полузащитнике Давиде Нересе и защитнике Винисиусе Тобиасе.
"Уже познакомились, ребята хорошие. Видно, что воспитанные. В плане футбольных скилов, я думаю, что болельщики видели, как они в контрольных играх себя зарекомендовали.
Нерес третий гол уже забил свой, если не ошибаюсь. Он это все показывает на поле. Молодой правый защитник уже показал, что умеет голевые раздавать.
Думаю, у них большой потенциал, они себя хорошо зарекомендуют", – сказал Кривцов.
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