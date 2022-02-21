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"У них большой потенциал". Кривцов впечатлен новичками Шахтера

Премьер-лига
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Защитник отметил сильные стороны Нереса и Тобиаса

"У них большой потенциал". Кривцов впечатлен новичками Шахтера

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о новичках команды - полузащитнике Давиде Нересе и защитнике Винисиусе Тобиасе.

"Уже познакомились, ребята хорошие. Видно, что воспитанные. В плане футбольных скилов, я думаю, что болельщики видели, как они в контрольных играх себя зарекомендовали.

Нерес третий гол уже забил свой, если не ошибаюсь. Он это все показывает на поле. Молодой правый защитник уже показал, что умеет голевые раздавать.

Думаю, у них большой потенциал, они себя хорошо зарекомендуют", – сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Давид Нерес Винисиус Тобиас
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Источник:
Instagram Шахтера

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