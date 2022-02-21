Карас: Луческу заставляет играть в любых условиях с любым соперником

Ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Эмиль Карас после заключительного контрольного матча на сборе в Турции против латвийской РФШ подвел итоги подготовки команды ко второй части сезона.

- О минусах в действиях ребят в сегодняшнем матче мы поговорим в раздевалке, Мирча Луческу сделает разбор. Понятно, что проигрывать никому не хочется, и пропущенные мячи нас разочаровывают, но это футбол, нужно принимать это как нашу ошибку, поскольку этот гол случился после нашей потере мяча. Не могу сказать, что мы вернулись в игру, поскольку мы и не выходили из нее: хорошо контролировали мяч и ход поединка, но, повторюсь, допустили несколько грубых ошибок, после которых пропустили гол и несколько опасных атак соперника.

Во втором тайме Луческу внес определенные коррективы, подсказал ребятам, и они стали действовать немного быстрее и точнее. Это, а также проведенные замены привели к тому, что мы забили два мяча, победили и в хорошем настроении завершили этот сбор.

- Это был первый мяч, который "Динамо" пропустило на этом сборе…

- Потому что мы играли не своими мячами. Во втором тайме, как только поменяли мячи на наши, сразу пошла другая игра, и мы дважды забили своими мячами.

- Уже не первый раз команда играет контрольные матчи на сборах в день возвращения в Киев. С чем связано такое решение тренерского штаба?

- Луческу по-своему видит ситуацию. Он заставляет футболистов играть в любых условиях с любым соперником, ни под кого не подстраиваться, а всегда играть против соперника первым номером, в том числе, и в сложных условиях: после перелета или перед возвращением домой. Другие команды предпочитают этого не делать, но в таких ситуациях виден характер ребят, их способность проявлять себя и справляться с объемом нагрузки. Сложно все время играть против мотивированных соперников – каждые два-три дня нужно выкладываться по-максимуму. Это закаляет их характер, а также является хорошей физической подготовкой, словом, все компоненты футбола в действии.

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- Кто выйдет в ближайшем матче с "Ингульцом" на острие атаки?

- Думаю, ответа на этот вопрос сейчас не знает даже сам Луческу. Еще есть 5-6 дней на отдых и подготовку. Сейчас сложно наперед прогнозировать, как будет, учитывая пандемию и прочие обстоятельства. Невозможно спрогнозировать даже то, что будет завтра.

- Какую оценку за сборы можете поставить своим подопечным?

- Оценка за сбор и подготовку в целом будет в конце чемпионата. Она будет зависеть от результата матчей и от занятого места. Мы все хотим добиться большего, побеждать, для этого и тренируемся, готовимся, - рассказал Карас.