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Тренер Александрии: Наши легионеры спрашивали про войну в Украине

Премьер-лига
(2 голосов)

Юрий Гура высказался о напряженной ситуации в стране

Тренер Александрии: Наши легионеры спрашивали про войну в Украине

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о ситуации с легионерами команды на фоне слухов о вторжении России в Украину.

"Каких-то особых волнений не было. Ведь 16 февраля вроде как анонсировалось нападение на Украину, и в этот же день был праздник — День единства.

Каспарс и Клаудио спрашивали по поводу ситуации в нашей стране, но мы им сказали: "Не переживайте, все будет хорошо". Спинелли уже в Александрии, а Дубра должен прибыть в понедельник", - сказал Гура.

"Александрия" возобновит сезон в УПЛ матчем с ФК "Львов". Поединок запланирован на 26 февраля.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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