Тренер Александрии: Наши легионеры спрашивали про войну в Украине

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о ситуации с легионерами команды на фоне слухов о вторжении России в Украину.

"Каких-то особых волнений не было. Ведь 16 февраля вроде как анонсировалось нападение на Украину, и в этот же день был праздник — День единства.

Каспарс и Клаудио спрашивали по поводу ситуации в нашей стране, но мы им сказали: "Не переживайте, все будет хорошо". Спинелли уже в Александрии, а Дубра должен прибыть в понедельник", - сказал Гура.