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Тренер Александрии: Наши легионеры спрашивали про войну в Украине
Юрий Гура высказался о напряженной ситуации в стране
Фото: ФК Александрия
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о ситуации с легионерами команды на фоне слухов о вторжении России в Украину.
"Каких-то особых волнений не было. Ведь 16 февраля вроде как анонсировалось нападение на Украину, и в этот же день был праздник — День единства.
Каспарс и Клаудио спрашивали по поводу ситуации в нашей стране, но мы им сказали: "Не переживайте, все будет хорошо". Спинелли уже в Александрии, а Дубра должен прибыть в понедельник", - сказал Гура.
"Александрия" возобновит сезон в УПЛ матчем с ФК "Львов". Поединок запланирован на 26 февраля.
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