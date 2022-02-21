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Завершили на характере. ВИДЕО, как Динамо победило чемпиона Латвии в последнем матче сборов
Смотреть видео обзор товарищеского матча Динамо – РФШ, 21 февраля 2022
фото - ФК "Динамо" Київ
Вашему вниманию видео обзор контрольного матча Динамо – РФШ. Киевляне пропустили в первом тайме –Бущан не смог справиться с мощным ударом со штрафного. Но после перерыва подопечные Луческу смогли поменять ситуацию. Сначала Ванат сравнял счет, а затем Шапаренко принес победу. Для Динамо это был 15-й матч во время перерыва – бело-синие ни разу не проиграли, одержали 12 побед и трижды сыграли вничью. 26 февраля они сыграют первый официальный матч в 2022-м, соперником Динамо станет Ингулец.
Контрольный матч
Динамо (Киев) – РФШ (Латвия) 2:1
Голы: Ванат 65, Шапаренко 68 – Марыш 21
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