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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 21 и 22 туров чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Стало известно время проведения туров чемпионата Украины

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 21 и 22 туров чемпионата

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21 и 22 туров Лиги сезона 2021/22.

21-й тур

11 марта (пятница)

Мариуполь – Ингулец 19:30

12 марта (суббота)

Днепр-1 – Металлист 1925 14:00

Шахтер – Минай 17:00

Колос – Динамо 19:30

13 марта (воскресенье)

Верес – Десна 14:00

Львов – Рух 17:00

Ворскла – Заря 19:30

14 марта (понедельник)

Александрия – Черноморец 19:30

22-й тур

16 марта (среда)

Днепр-1 – Шахтер 19:00

17 марта (четверг)

Динамо – Металлист 1925 17:00

Десна – Ворскла 19:30

18 марта (пятница)

Заря – Рух 19:00

19 марта (суббота)

Мариуполь – Колос 14:00

Черноморец – Минай 17:00

20 марта (воскресенье)

Ингулец – Александрия 17:00

Львов – Верес 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
21.02.2022 в 16:18
на матчі плей-офф надія буде на легіонерів ..
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