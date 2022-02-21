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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 21 и 22 туров чемпионата
Стало известно время проведения туров чемпионата Украины
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21 и 22 туров Лиги сезона 2021/22.
21-й тур
11 марта (пятница)
Мариуполь – Ингулец 19:30
12 марта (суббота)
Днепр-1 – Металлист 1925 14:00
Шахтер – Минай 17:00
Колос – Динамо 19:30
13 марта (воскресенье)
Верес – Десна 14:00
Львов – Рух 17:00
Ворскла – Заря 19:30
14 марта (понедельник)
Александрия – Черноморец 19:30
22-й тур
16 марта (среда)
Днепр-1 – Шахтер 19:00
17 марта (четверг)
Динамо – Металлист 1925 17:00
Десна – Ворскла 19:30
18 марта (пятница)
Заря – Рух 19:00
19 марта (суббота)
Мариуполь – Колос 14:00
Черноморец – Минай 17:00
20 марта (воскресенье)
Ингулец – Александрия 17:00
Львов – Верес 19:30
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