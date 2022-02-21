  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сбор завершен. Динамо вылетело из Анталии в Киев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сбор завершен. Динамо вылетело из Анталии в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне возвращаются домой

Сбор завершен. Динамо вылетело из Анталии в Киев

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" завершило свой третий зимний сбор в Турции

Рейсом, вылетевшим из Антальи в 16:49 по местному времени (15:49 по Киевскому), команда направилось домой, в столицу Украины. Прибытие борта в Борисполь ожидается около 18:00.

Напомним, третий сбор "бело-голубых" в Турции проходил 8 дней, с 13 по 21 февраля. За это время киевляне провели 5 спаррингов, в которых одержали 4 победы и однажды сыграли вничью. Разница мячей — 12-1.

Уже в субботу, 26 февраля "Динамо" возобновит участие в чемпионате Украины, сыграв на своем клубном стадионе с "Ингульцом". Начало встречи в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...