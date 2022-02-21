Сбор завершен. Динамо вылетело из Анталии в Киев

Киевское " Динамо " завершило свой третий зимний сбор в Турции

Рейсом, вылетевшим из Антальи в 16:49 по местному времени (15:49 по Киевскому), команда направилось домой, в столицу Украины. Прибытие борта в Борисполь ожидается около 18:00.

Напомним, третий сбор "бело-голубых" в Турции проходил 8 дней, с 13 по 21 февраля. За это время киевляне провели 5 спаррингов, в которых одержали 4 победы и однажды сыграли вничью. Разница мячей — 12-1.

Уже в субботу, 26 февраля "Динамо" возобновит участие в чемпионате Украины, сыграв на своем клубном стадионе с "Ингульцом". Начало встречи в 14:00.