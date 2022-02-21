Минай еще не определился с двумя потенциальными новичками

В заключительном спарринге на турецком сборе " Минай " со счетом 1:0 обыграл "Агробизнес" -победный гол записал в свой актив находящийся на просмотре полузащитник Mаксим Казаков, принадлежащий луганской "Заре".

По имеющейся информации, останется ли он в "Mинае", как и еще один потенциальный новичок, станет известно после возвращения подопечных Владимира Шарана домой (22 февраля).

Напомним, что на зимнюю паузу "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте в Премьер-лиге.

В 19 туре чемпионата УПЛ закарпатцы 25 февраля будут принимать на своем поле "Зарю".