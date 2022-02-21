Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай еще не определился с двумя потенциальными новичками
Решение будет принято по возвращении Украину
Фото: ФК Минай
В заключительном спарринге на турецком сборе "
По имеющейся информации, останется ли он в "Mинае", как и еще один потенциальный новичок, станет известно после возвращения подопечных Владимира Шарана домой (22 февраля).
Напомним, что на зимнюю паузу "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте в Премьер-лиге.
В 19 туре чемпионата УПЛ закарпатцы 25 февраля будут принимать на своем поле "Зарю".
Популярное сейчас
- Усика включили в топ-10 боксеров 21-го века. А кто находится выше украинца?
- Без гола Селезнева не обошлось. Минай одержал две победы за два дня
- Ультрас болгарского клуба выразили поддержку Украине - ФОТО
- Береза: ФК Днепр-1 будет играть в футбол, а батальон Днепр-1 пойдет печь российских солдат в танках
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 11:28 Украинские Назаренко: Динамо возьмет золото УПЛ. У киевлян каждый футболист знает, что ему делать на поле
- 11:58 Украинские Динамо и Рух не проигрывали, Ворскла без побед, Климчук стал лучшим бомбардиром. Как играли клубы УПЛ зимой
- 21:43 Украинские Селезнев: Стараюсь общаться на родном украинском языке. Кто-то смеется надо мной