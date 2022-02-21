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УПЛ предлагает трансляторам три пакета на показ чемпионата
Есть отдельные пакеты с показом домашних матчей Динамо или Шахтера
фото - Анатолій Спиця
Первый пакет – все 236 матчей сезона плюс 4 стыковые встречи. В него также входят эксклюзивные хайлайты. Условиями использования прописаны показ матчей в прямом эфире, есть выбор транслировать бесплатно, платно или на платформе OTT. Минимальная стоимость пакета – 12 млн долларов.
Также УПЛ предлагает два отдельных пакета. Один со всеми домашними матчами "Динамо" плюс 3 встречи каждого тура УПЛ и 2 стыковых игры. Второй – такой же, но со всеми домашними матчами "Шахтера".
В этих двух пакетах по 120 встреч: 60 выбираются в первую очередь, еще 60 – во вторую. Остальные условия те же, что и в первом пакете. Минимальная стоимость пакета с матчами "Динамо" или "Шахтера" – 7 млн долларов. Трансляторы смогут увеличивать сумму за пакеты в условиях торгов во время тендера.
Все это касается только трансляции матчей на территории Украины. Подача заявок будет доступна с 11 марта.
Отдельно будут доступны пакеты с хайлайтами матчей, трансляцией Суперкубка и международный показ встреч УПЛ.
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