УПЛ предлагает трансляторам три пакета на показ чемпионата

УПЛ предлагает трансляторам три пакета на выбор в предстоящем тендере на показ чемпионата, сообщает "Трибуна".

Первый пакет – все 236 матчей сезона плюс 4 стыковые встречи. В него также входят эксклюзивные хайлайты. Условиями использования прописаны показ матчей в прямом эфире, есть выбор транслировать бесплатно, платно или на платформе OTT. Минимальная стоимость пакета – 12 млн долларов.

Также УПЛ предлагает два отдельных пакета. Один со всеми домашними матчами "Динамо" плюс 3 встречи каждого тура УПЛ и 2 стыковых игры. Второй – такой же, но со всеми домашними матчами "Шахтера".

В этих двух пакетах по 120 встреч: 60 выбираются в первую очередь, еще 60 – во вторую. Остальные условия те же, что и в первом пакете. Минимальная стоимость пакета с матчами "Динамо" или "Шахтера" – 7 млн долларов. Трансляторы смогут увеличивать сумму за пакеты в условиях торгов во время тендера.

Все это касается только трансляции матчей на территории Украины. Подача заявок будет доступна с 11 марта.

Отдельно будут доступны пакеты с хайлайтами матчей, трансляцией Суперкубка и международный показ встреч УПЛ.