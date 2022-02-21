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УПЛ предлагает трансляторам три пакета на показ чемпионата

Премьер-лига
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(1 голосов)

Есть отдельные пакеты с показом домашних матчей Динамо или Шахтера

УПЛ предлагает трансляторам три пакета на показ чемпионата

фото - Анатолій Спиця

Новина українською

УПЛ предлагает трансляторам три пакета на выбор в предстоящем тендере на показ чемпионата, сообщает "Трибуна".

Первый пакет – все 236 матчей сезона плюс 4 стыковые встречи. В него также входят эксклюзивные хайлайты. Условиями использования прописаны показ матчей в прямом эфире, есть выбор транслировать бесплатно, платно или на платформе OTT. Минимальная стоимость пакета – 12 млн долларов.

Также УПЛ предлагает два отдельных пакета. Один со всеми домашними матчами "Динамо" плюс 3 встречи каждого тура УПЛ и 2 стыковых игры. Второй – такой же, но со всеми домашними матчами "Шахтера".

В этих двух пакетах по 120 встреч: 60 выбираются в первую очередь, еще 60 – во вторую. Остальные условия те же, что и в первом пакете. Минимальная стоимость пакета с матчами "Динамо" или "Шахтера" – 7 млн долларов. Трансляторы смогут увеличивать сумму за пакеты в условиях торгов во время тендера.

Все это касается только трансляции матчей на территории Украины. Подача заявок будет доступна с 11 марта.

Отдельно будут доступны пакеты с хайлайтами матчей, трансляцией Суперкубка и международный показ встреч УПЛ.

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В статье: Украинская Премьер-лига телепул
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Alex-696 (Немирів)
21.02.2022 в 19:53
Але, якщо, умовно, я викуплю весь пакет за 12, то я не дозволю нікому показквати СВОЇ матчі. Що за біліберда?
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0
0
Aleksiy22 (Хмельницкий)
21.02.2022 в 19:45
Кто будет брать за 12 если смотреть будут какой то из двух за 7?!!!
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
21.02.2022 в 19:12
Очень оптимальное решение лучше продать два пакета по семь ...чем один за 12.
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0
-1
friday13 (Львів)
21.02.2022 в 18:42
ну клоуни, пля. хто схоче купити ексклюзивні права на весь пул, якщо упл продаватиме ще якісь обрізані пакети. самі ж собі палки в колеса вставляють
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+1
0


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