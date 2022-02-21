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Хацкевич - о слезах Супряги, авторитетах в Динамо и улове на рыбалке
Экс-тренер "Динамо" отвечает на вопросы
Рубрика "Десятка" вернулась! После зимнего перерыва самое время для свежего эксклюзива с топовым гостем – Александром Хацкевичем, экс-тренером киевского Динамо! О рыбалке, Суркисе, скандале из Хачериди и почему Супряга плакал в Динамо? Хочешь смотреть еще больше хороших интервью? Поставь лайк и подпишись на канал!
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