Хацкевич - о слезах Супряги, авторитетах в Динамо и улове на рыбалке

Рубрика "Десятка" вернулась! После зимнего перерыва самое время для свежего эксклюзива с топовым гостем – Александром Хацкевичем, экс-тренером киевского Динамо! О рыбалке, Суркисе, скандале из Хачериди и почему Супряга плакал в Динамо? Хочешь смотреть еще больше хороших интервью? Поставь лайк и подпишись на канал!

00:00 Хацкевич брал паузу в карьере, чтобы подумать о будущем. Что он решил?

01:13 кто из украинских футболистов готов к трансферу в европейский клуб?

03:13 три главные ошибки Хацкевича в Динамо

05:45 кем Динамо должно усилить позицию центрального нападающего?

08:16 самый сложный соперник для Динамо в чемпионате Украины (спойлер - не Шахтер).

09:43 Хацкевич объясняет, почему Фран Соль - не провальный трансфер

11:05 кто из игроков Динамо обладает самым большим авторитетом в команде?

14:03 самые проблемные игроки, с которыми Хацкевич работал в Динамо?

15:46 история о том, как Хачериди отказался выполнять требования Хацкевича

17:03 почему Супряга рыдал ночами?

20:45 эволюция Динамо при Луческу: есть ли она?

23:43 если бы Игорь Суркис бросил Хацкевичу вызов в чеканке мяча сидя, что ответил бы тренер?

24:03 особенности национальной рыбалки от Александра Хацкевича

26:26 история о том, как кавказцы из Спартака пытались заставить Хацкевича подписать контракт