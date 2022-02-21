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Хацкевич - о слезах Супряги, авторитетах в Динамо и улове на рыбалке

Премьер-лига
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Экс-тренер "Динамо" отвечает на вопросы

Хацкевич - о слезах Супряги, авторитетах в Динамо и улове на рыбалке

UA-Футбол
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Рубрика "Десятка" вернулась! После зимнего перерыва самое время для свежего эксклюзива с топовым гостем – Александром Хацкевичем, экс-тренером киевского Динамо! О рыбалке, Суркисе, скандале из Хачериди и почему Супряга плакал в Динамо? Хочешь смотреть еще больше хороших интервью? Поставь лайк и подпишись на канал!

00:00 Хацкевич брал паузу в карьере, чтобы подумать о будущем. Что он решил?
01:13 кто из украинских футболистов готов к трансферу в европейский клуб?
03:13 три главные ошибки Хацкевича в Динамо
05:45 кем Динамо должно усилить позицию центрального нападающего?
08:16 самый сложный соперник для Динамо в чемпионате Украины (спойлер - не Шахтер).
09:43 Хацкевич объясняет, почему Фран Соль - не провальный трансфер
11:05 кто из игроков Динамо обладает самым большим авторитетом в команде?
14:03 самые проблемные игроки, с которыми Хацкевич работал в Динамо?
15:46 история о том, как Хачериди отказался выполнять требования Хацкевича
17:03 почему Супряга рыдал ночами?
20:45 эволюция Динамо при Луческу: есть ли она?
23:43 если бы Игорь Суркис бросил Хацкевичу вызов в чеканке мяча сидя, что ответил бы тренер?
24:03 особенности национальной рыбалки от Александра Хацкевича
26:26 история о том, как кавказцы из Спартака пытались заставить Хацкевича подписать контракт

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В статье: Александр Хацкевич
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