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Стаменкович и Кухарук покинули Рух

Премьер-лига
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Будут искать новое место работы

Стаменкович и Кухарук покинули Рух

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками.

Команду покинули защитник Милош Стаменкович и хавбек Андрей Кухарук. Контракты разорвали по обоюдному согласию сторон.

31-летний Стаменкович выступал за "Рух" с сентября 2020-го. В этом сезоне УПЛ провел 4 матча.

26-летний Кухарук был игроком клуба с августа 2020 года. Сыграл 7 матчей в этом сезоне УПЛ.

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В статье: Рух (Львов) Андрей Кухарук
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Источник:
ФК Рух

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