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Стаменкович и Кухарук покинули Рух
Будут искать новое место работы
fcrukh.com
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Команду покинули защитник Милош Стаменкович и хавбек Андрей Кухарук. Контракты разорвали по обоюдному согласию сторон.
31-летний Стаменкович выступал за "Рух" с сентября 2020-го. В этом сезоне УПЛ провел 4 матча.
26-летний Кухарук был игроком клуба с августа 2020 года. Сыграл 7 матчей в этом сезоне УПЛ.
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Источник:ФК Рух
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