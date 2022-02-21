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Официально: Морозюк подписал контракт с Черноморцем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Моряки очень качественно усиливаются

Официально: Морозюк подписал контракт с Черноморцем

скриншот youtube

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании контракта с защитником Николаем Морозюком.

Сроки соглашения не афишируются (СМИ писали, что соглашение будет подписано на 1,5 года).

33-летний футболист с начала января находится на сборах с одесситами, где неплохо себя проявил.

Последним клубом Морозюка был турецкий "Ризеспор", который он покинул в июле 2021 года. Николай является воспитанником киевского "Динамо", в составе которого становился чемпионом Украины.

В активе футболиста есть 1 гол в 13 матчах за национальную сборную Украины.

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В статье: Николай Морозюк Черноморец (Одесса)
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.02.2022 в 21:46
возвращение блудного куколи
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0
0
Arthas (Севастополь)
21.02.2022 в 21:34
ахах, капітан Динамо.
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0
0
karpatoman (Львів)
21.02.2022 в 21:31
А казав колись Коля, що вже ніколи не повернеться в УПЛ. 3,14і3Д@Б0Л.
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+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
21.02.2022 в 21:21
Куколд та Чудовисько.
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+2
0


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