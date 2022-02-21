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Официально: Морозюк подписал контракт с Черноморцем
Моряки очень качественно усиливаются
скриншот youtube
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Сроки соглашения не афишируются (СМИ писали, что соглашение будет подписано на 1,5 года).
33-летний футболист с начала января находится на сборах с одесситами, где неплохо себя проявил.
Последним клубом Морозюка был турецкий "Ризеспор", который он покинул в июле 2021 года. Николай является воспитанником киевского "Динамо", в составе которого становился чемпионом Украины.
В активе футболиста есть 1 гол в 13 матчах за национальную сборную Украины.
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