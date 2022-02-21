Официально: Морозюк подписал контракт с Черноморцем

" Черноморец " объявил о подписании контракта с защитником Николаем Морозюком.

Сроки соглашения не афишируются (СМИ писали, что соглашение будет подписано на 1,5 года).

33-летний футболист с начала января находится на сборах с одесситами, где неплохо себя проявил.

Последним клубом Морозюка был турецкий "Ризеспор", который он покинул в июле 2021 года. Николай является воспитанником киевского "Динамо", в составе которого становился чемпионом Украины.

В активе футболиста есть 1 гол в 13 матчах за национальную сборную Украины.