Довбик получил травму и может пропустить плей-офф матчи отбора ЧМ-2022

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик получил травму и скорее всего, пропустит стыковые матчи ЧМ-2022.

Как сообщает "ТаТоТаке", в воскресенье, 20 февраля, во время работы со штангой в тренажерном зале Артем серьезно повредил грудную мышцу.

Травму также подтверждают другие неофициальные истчоники.

По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит около 5-6 недель.

Напомним, что Довбик является лидером бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона – в 17 матчах он забил 14 голов.