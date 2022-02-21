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Довбик получил травму и может пропустить плей-офф матчи отбора ЧМ-2022

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Очень неприятная новость

Довбик получил травму и может пропустить плей-офф матчи отбора ЧМ-2022

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик получил травму и скорее всего, пропустит стыковые матчи ЧМ-2022.

Как сообщает "ТаТоТаке", в воскресенье, 20 февраля, во время работы со штангой в тренажерном зале Артем серьезно повредил грудную мышцу.

Травму также подтверждают другие неофициальные истчоники.

По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит около 5-6 недель.

Напомним, что Довбик является лидером бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона – в 17 матчах он забил 14 голов.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (7)
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djeff2015 (Запорожье)
21.02.2022 в 22:39
е....б..... дол...б.
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0
0
balamyt (Boston)
21.02.2022 в 21:26
Ему наверно нужно было не мышцы качать а.. мозги...К чему штанга футболисту...Тут скорость нужна ,выносливость и техника....штанга больше для борцов и боксеров и силовиков в конце концов...А так из-за этой групости выбыл из строя .
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+1
-1
dalexx (Украина)
21.02.2022 в 21:14
Надо спросить с президента клуба, куда они смотрят и как такое вообще стало возможным.
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+2
0
Камонплей
21.02.2022 в 20:32
Куди йому ще качатися алльо?! Його на містера всесвіт тренери готують там?
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.02.2022 в 21:09
В них є певна обов'язкова силова програма. Але щось пішло не так...
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0
-1
Камонплей
21.02.2022 в 22:01
та це зрозуміло, але ти Довбика бачив? ще трохи і він конкуруватиме з Акінфенвою і Фернандо Торресом на пенсії м'язи це добре але треба і міру знати, в качалчі можна й задубіти. Не кажучи вже про те що штанга це застарілий і небезпечний інструмент. Той же Траоре без штанг масу набирав, тому і не втратив швидкість і гнучкість
0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
21.02.2022 в 20:15
Перекачався).
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+1
0


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