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Довбик получил травму и может пропустить плей-офф матчи отбора ЧМ-2022
Очень неприятная новость
Фото: СК Днепр-1
Форвард "Днепра-1" и
Как сообщает "ТаТоТаке", в воскресенье, 20 февраля, во время работы со штангой в тренажерном зале Артем серьезно повредил грудную мышцу.
Травму также подтверждают другие неофициальные истчоники.
По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит около 5-6 недель.
Напомним, что Довбик является лидером бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона – в 17 матчах он забил 14 голов.
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