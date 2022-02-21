Президент Десны: Зарплата ждала Калитвинцева на первой тренировке, но он не приехал

Президент Десны Владимир Левин рассказал, на каком этапе сейчас находится рассмотрение дела Владислава Калитвинцева, который из-за задолженности клуба по зарплате в одностороннем порядке разорвал контракт и перешел в Александрию.

— Владимир Ильич, на каком этапе сейчас дело Десна против Калитвинцева?

— Десна подала все документы в Палату разрешения споров. Ждем, когда начнется рассмотрение.

— Дата уже известна?

— Пока еще нет. Уже должны были рассматривать, но почему-то заседание не состоялось. В данный момент есть только одностороннее решение, чтобы разрешить Калитвинцеву играть в Александрии.

— Калитвинцев говорил, что раз ему разрешили играть, значит, он поступил правильно.

—У футболиста очень короткий срок его игровой карьеры, поэтому мы не препятствовали этому решению, чтобы он мог играть. Однако Калитвинцев пошел не туда, где он должен находиться. Это уже другой вопрос, касающийся финансов.

Точно такое же решение было по Матузалему, когда он ушел из Шахтера в Сарагосу. Ему ведь тоже разрешили играть. Но в дальнейшем Матузалему вынесли штраф в 6,8 миллионов евро. Солидарно ответственным по этому штрафу оказался клуб Сарагоса.

— Вы имеете в виду, что в ситуации с Калитвинцевым, если Палата встанет на Вашу сторону, будет расплачиваться Александрия?

— Финансово ответственным все равно будет он, плюс клуб Александрия, который принял его. Окончательное решение, кто и сколько заплатит, я вам сказать не могу.

Зато точно могу сказать, что стоимость Калитвинцева на Трансфмаркете один миллион евро, а он уже внесен в заявку Александрии. Таким образом, можно сказать, что на сегодня Десна потеряла один миллион евро, а Александрия его приобрела. Поэтому Десна будет отстаивать свои права в финансовом споре до самого конца.

Влад — очень хороший футболист. Когда он перешел в Александрию и ему разрешили играть, Десна просто не вмешивалась в этот вопрос, чтобы не погубить его карьеру.

— Вы пытались лично поговорить с Калитвинцевым или его агентом?

— Мы его ждали на тренировку. Я даже сделал публичное заявление, что мы ему купили билет на сбор в Турцию и ждем Влада. Но ни на первую тренировку Десны, ни в Турцию, он не приехал, и на контакт с клубом не вышел.

— С Александрией Вы связывались по этому поводу? Что они говорят?

— Мы не можем говорить с Александрией, потому что не мы нарушали их права, а они — наши. Александрия взяла футболиста, зная, что у него есть действующий контракт на полтора года с Десной.

— Калитвинцев говорил, что задолженность Десны перед ним составляет 50-60 тысяч долларов . Что можете сказать по этому поводу?

— Когда Палата вынесет вердикт, мы будем говорить, кто и кому сколько должен. На сегодня могу сказать, что уход Калитвинцева причинил нам ущерб в миллион евро, если брать данные Трансфермаркета.

Все задолженности, которые у нас есть, сейчас погашаются. Может, он просто не приехал за зарплатой, когда нужно было ее получать? Зарплата ждала его на первой тренировке, но он не приехал.

Футболисты не играли два месяца во время перерыва. Конечно, у них возникает задолженность за это время.

— Получается, у Десны задолженность перед Калитвинцевым только за два месяца?

— Не могу вам точно сказать, потому что у меня нет под рукой ведомости выплаты зарплат. Зато точно могу сказать, если бы он приехал на первую тренировку, никакой задолженности, о которой он сейчас говорит, перед ним бы не было.

— А если Калитвинцев, все-таки, захочет вернуться сейчас в Десну. Вы готовы его простить и принять без штрафов? Возможен ли мирный исход этого дела?

— Десна всегда готова мирно решить вопрос. На самом деле, нужно найти какой-то выход из этой ситуации. Прецедентов у нас немного, только Матузалем. А между двумя украинскими клубами — это первый случай, когда контракт футболиста с предыдущим клубом еще не разорван, а уже подписывается новое предварительное соглашение.

— Если Палата примет решение не в пользу Десны, Вы готовы идти дальше?

— Это очень серьезный прецедент, и поэтому мы будем готовы идти в суды более высокой инстанции. Это очень плохой месседж другим клубам в отношении между командами. Все команды играют в одной лиге, и их задачи — не нарушать права других команд. Если простить одно нарушение, появится другое. Почему тогда всем не играть на тотализаторе или делать другие вещи, не совместимые со спортом?

Команда — это ведь не один Калитвинцев, а все игроки и тренерский штаб. Они рассчитывали, что он будет играть с нами дальше. Его уход подорвал психологическое состояние команды. Калитвинцев подал пример другим: "я ушел, и вы тоже можете спокойно расходиться. Зачем вам нужны контракты, если они не имеют никакой силы?". Это называется одностороннее неправомерное расторжение соглашения футболистом, которое поддержал другой клуб.