Сыграют раньше. Изменено время начала матча Черноморец – Мариуполь

Матч 19-го тура между "Черноморцем" и "Мариуполь" начнется в 17:00, а не в 19:30, как планировалось до этого. Об этом сообщает пресс-служба одесситов.

Добавим, что ранее была изменена дата проведения данного поединка. Встреча была перенесена с понедельника, 28 февраля, на воскресенье, 27-го числа.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, "Мариуполь" идет последним.