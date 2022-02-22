Премьер-лига
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Сыграют раньше. Изменено время начала матча Черноморец – Мариуполь
Поединок состоится в воскресенье, 27 февраля
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Матч 19-го тура между "Черноморцем" и "Мариуполь" начнется в 17:00, а не в 19:30, как планировалось до этого. Об этом сообщает пресс-служба одесситов.
Добавим, что ранее была изменена дата проведения данного поединка. Встреча была перенесена с понедельника, 28 февраля, на воскресенье, 27-го числа.
Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, "Мариуполь" идет последним.
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Источник:ФК Черноморец
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