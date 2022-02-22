Александр Хацкевич назвал свое главное достижение в Динамо

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич вспомнил свою работу в киевском клубе.

"Ошибки всегда есть. Я минусы не помню, буду говорить только за плюсы. Главный – это то, что свои воспитанники академии составляют костяк первой команды. И это продолжается уже более 3 лет.

Также вспоминается та атмосфера, в которой мы работали. Большинство футболистов приезжали на тренировки с удовольствием. Тренер не может нравиться всем, это невозможно. Но большинство игроков работали с удовольствием. Мы до сих пор со многими общаемся. То, что у нас остались хорошие отношения – главный показатель моей работы.