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"У него есть желание". Яремчук назвал топ-чемпионат, в котором видит Цыганкова
Роман не сомневается, что лидер "Динамо" готов сделать новый шаг в карьере
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о возможном трансфере вингера "Динамо" Виктора Цыганкова в Европу.
"Когда Цыганков переедет в Европу? Я с ним разговаривал. Думаю, у него есть большое желание. Это самое главное. Думаю, увидим его за рубежом в ближайшем будущем.
В каком чемпионате? Думаю, это будет Англия или Италия", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Влада Седан.
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Источник:YouTube-канал Влада Седан
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Комментарии (2)
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alexfc (Киев)
22.02.2022 в 10:35
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Hanter44 (Baburka)
22.02.2022 в 10:11
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