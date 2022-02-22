"У него есть желание". Яремчук назвал топ-чемпионат, в котором видит Цыганкова

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о возможном трансфере вингера "Динамо" Виктора Цыганкова в Европу.

"Когда Цыганков переедет в Европу? Я с ним разговаривал. Думаю, у него есть большое желание. Это самое главное. Думаю, увидим его за рубежом в ближайшем будущем.

В каком чемпионате? Думаю, это будет Англия или Италия", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Влада Седан.