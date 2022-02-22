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"У него есть желание". Яремчук назвал топ-чемпионат, в котором видит Цыганкова

Премьер-лига
(1 голосов)

Роман не сомневается, что лидер "Динамо" готов сделать новый шаг в карьере

"У него есть желание". Яремчук назвал топ-чемпионат, в котором видит Цыганкова

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о возможном трансфере вингера "Динамо" Виктора Цыганкова в Европу.

"Когда Цыганков переедет в Европу? Я с ним разговаривал. Думаю, у него есть большое желание. Это самое главное. Думаю, увидим его за рубежом в ближайшем будущем.

В каком чемпионате? Думаю, это будет Англия или Италия", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Влада Седан.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (2)
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alexfc (Киев)
22.02.2022 в 10:35
Я думаю все закінчиться тим, що Циганков поїду в Польщу до Коноплянки. Ще один дуже переоцінивший себе спортсмен.
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Hanter44 (Baburka)
22.02.2022 в 10:11
Неужели начинается новая сага?
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