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Журналист заявил, что Срна не имеет отношения к Мариуполю
Цыганык прокомментировал слухи о связи руководства "Шахтера" с "азовцами"
as.com
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна не имеет отношения к "Мариуполю".
"Много разговоров, будто Срна курирует проект "Мариуполя". Я со многими людьми переговорил – это не соответствует действительности. По моим данным, Срна к "Мариуполю" не имеет никакого отношения.
То, что там приехали балканские легионеры – насколько мне известно, они не через Срну попали в "Мариуполь". Если бы Дарио был куратором клуба, наверное, он бы с его умениями и возможностями смог бы найти возможность как-то усилить "Мариуполь".
Сейчас команда практически не усиливается, она будет биться молодыми футболистами, – сказал журналист в программе "Цыганик LIVE".
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