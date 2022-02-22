Журналист заявил, что Срна не имеет отношения к Мариуполю

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна не имеет отношения к "Мариуполю".

"Много разговоров, будто Срна курирует проект "Мариуполя". Я со многими людьми переговорил – это не соответствует действительности. По моим данным, Срна к "Мариуполю" не имеет никакого отношения.

То, что там приехали балканские легионеры – насколько мне известно, они не через Срну попали в "Мариуполь". Если бы Дарио был куратором клуба, наверное, он бы с его умениями и возможностями смог бы найти возможность как-то усилить "Мариуполь".

Сейчас команда практически не усиливается, она будет биться молодыми футболистами, – сказал журналист в программе "Цыганик LIVE".