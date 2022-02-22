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Журналист заявил, что Срна не имеет отношения к Мариуполю

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Цыганык прокомментировал слухи о связи руководства "Шахтера" с "азовцами"

Журналист заявил, что Срна не имеет отношения к Мариуполю

as.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна не имеет отношения к "Мариуполю".

"Много разговоров, будто Срна курирует проект "Мариуполя". Я со многими людьми переговорил – это не соответствует действительности. По моим данным, Срна к "Мариуполю" не имеет никакого отношения.

То, что там приехали балканские легионеры – насколько мне известно, они не через Срну попали в "Мариуполь". Если бы Дарио был куратором клуба, наверное, он бы с его умениями и возможностями смог бы найти возможность как-то усилить "Мариуполь".

Сейчас команда практически не усиливается, она будет биться молодыми футболистами, – сказал журналист в программе "Цыганик LIVE".

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В статье: Дарио Срна ФК Мариуполь Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
22.02.2022 в 13:24
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0
0
Ипать кротоф (Киев)
22.02.2022 в 12:19
Ахахахаха)))))))))) Так само, як сепарюги з днр не мали жодного зв'язку з рашкою
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+3
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IhorSt (Львів)
22.02.2022 в 12:08
Прямо так і сказав Даріо? "Не маю жодного відношення до "Маріуполя"? Так, тоді це все міняє 100%. Як і в справі з аварією - там теж хтось щось казав. І водій, і власник.... Ех, земляче-земляче...
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+3
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Siren05 (Мариуполь)
22.02.2022 в 11:57
"Сейчас команда практически не усиливается, она будет биться молодыми футболистами, – сказал журналист в программе "Цыганик LIVE". И здесь эта проблема связана с "обнулённым". Я говорю вполне серьёзно. Игроки элементарно боятся к нам ехать из-за военных действий вблизи наших границ. Я сегодня приехал из Киева в Мариуполь. В моём вагоне на конечной станции сошли 5 человек, т.е. было 39 пустых мест. Раньше была обратная пропорция...
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