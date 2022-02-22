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Конопля: После спаррингов стали лучше воспринимать ситуацию на поле

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Защитник "Шахтера" подвел итоги зимних сборов

Конопля: После спаррингов стали лучше воспринимать ситуацию на поле

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля рассказал о старте подготовки к первому матчу второй части сезона с "Металлистом 1925" и оценил готовность "горняков".

– Ефим, позади зимние сборы. Как прошла подготовка, как оцениваешь свою форму?

– Первую половину сборов я пропустил из-за травмы, поэтому после возвращения втягиваться сначала было тяжело. Но постепенно, день за днем я набирал форму и сейчас нахожусь в оптимальных кондициях, как и вся команда. Считаю, что мы хорошо подготовились.

– Многие футболисты "Шахтера" отмечали, что Роберто Де Дзерби и его тренерский штаб акцент делают на тактике. Это позволило лучше наладить взаимодействие на поле?

– Это дало нам даже больше не взаимодействие, а понимание и принятие ситуаций, в которых мы находимся в процессе игры, варианты развития событий. А больше вариантов – больше ходов на поле.

– Команда провела ряд спаррингов. Что изменилось в игре?

– Стали лучше воспринимать ситуацию на поле, действовать быстрее. Это ключевое, что нам поможет.

– Первый соперник "Шахтера" во второй части сезона – "Металлист 1925", и матч уже в субботу, 26 февраля. Что знаешь о нем, какие ожидания от встречи?

– Команду "Металлист 1925" знаю достаточно неплохо. Соперник хорошо подкован тактически, и нам будет тяжело вскрыть его оборону. Но все в наших силах, мы верим в себя, и это самое главное.

– На чем делали акцент на тренировке?

– На быстром переходе из обороны в атаку, а также наигрывали тактические наработки, которые тренируем без сопротивления.

– "Шахтер" – лидер чемпионата, который опережает ближайшего преследователя на два очка. Какие цели и ожидания от второй части сезона?

– Будем двигаться от игры к игре и выжимать максимум каждые 90 плюс минут – от стартового свистка до финального, - подытожил Конопля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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