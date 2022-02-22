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Ременюк: Вторая часть сезона для Металлиста 1925 будет более результативной
Полузащитник считает, что команда готова к возобновлению сезона
Фото: ФК Металлист 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ременюк подвел итоги зимних сборов команды в Турции.
– Насколько плодотворно удалось поработать в Турции?
– Работали очень плодотворно, было много спаррингов, набрали хорошую форму. Я считаю, что мы готовы к возобновлению сезона.
– Насколько трудно было набрать хорошую форму?
– Через спарринги, через тренировки нас хорошо подготовили. На мой взгляд, все прошло хорошо. Двигаемся дальше.
– Кроме спаррингов, кажется еще была тяжелая работа?
– Трудная была работа, спарринги. Это проходит каждый футболист. Здесь нет ничего такого удивительного или особенного.
– Что наигрывали в спаррингах?
– Наигрывали? Больше отрабатывали то, что не вышло в конце сезона. Надеемся, что вторая часть сезона будет для нас более результативной.
– И понятно насколько тяжел тяжелый старт, в частности, первый соперник – "Шахтер"?
– Да, старт тяжелый. Но после паузы неизвестно кто в какой форме.
– Соскучились по футболу?
– Соскучились, ждем чемпионата, готовимся, - сказал Ременюк.
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