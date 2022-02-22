Ременюк: Вторая часть сезона для Металлиста 1925 будет более результативной

Полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ременюк подвел итоги зимних сборов команды в Турции.

– Насколько плодотворно удалось поработать в Турции?

– Работали очень плодотворно, было много спаррингов, набрали хорошую форму. Я считаю, что мы готовы к возобновлению сезона.

– Насколько трудно было набрать хорошую форму?

– Через спарринги, через тренировки нас хорошо подготовили. На мой взгляд, все прошло хорошо. Двигаемся дальше.

– Кроме спаррингов, кажется еще была тяжелая работа?

– Трудная была работа, спарринги. Это проходит каждый футболист. Здесь нет ничего такого удивительного или особенного.

– Что наигрывали в спаррингах?

– Наигрывали? Больше отрабатывали то, что не вышло в конце сезона. Надеемся, что вторая часть сезона будет для нас более результативной.

– И понятно насколько тяжел тяжелый старт, в частности, первый соперник – "Шахтер"?

– Да, старт тяжелый. Но после паузы неизвестно кто в какой форме.

– Соскучились по футболу?

– Соскучились, ждем чемпионата, готовимся, - сказал Ременюк.