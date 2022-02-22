Герой футбольного дня. Николай Морозюк

Ну, посмотрим. Это, по крайней мере, интригует… Нет смысла, оснований и, если честно, нет даже пищи для анализа сегодняшних возможностей Николая Морозюка. Последний раз в официальном матче любого уровня он играл 11.05.2021 – то есть, почти год назад (турецкая Суперлига, матч против "Газиантепспора"). Это яркий пример того, как в почтенном футбольном возрасте (34 года) карьера начинается с чистого листа.

Можно вспоминать разве что о прошлом. У Морозюка – неоднозначная карьера, но были периоды, когда он играл хорошо. Не только на уровне украинских середняков вроде донецкого "Металлурга", "Кривбасса" или "Оболони", но и за киевское "Динамо". В сезоне 2016/17 он выдал 4+11 по системе "гол+пас". В сезоне 2017/18 – 4+6. Даже последний сезон в столице Украины не был стерильным. В двадцати матчах Морозюк забил один гол и отдал четыре голевых передачи, в среднем наносил по 0,71 удара за девяносто минут. Частично можно понять ту обиду, которая была у игрока на столичный клуб после ухода. Морозюк считал, что мог еще чем-то помочь "Динамо".

Вряд ли это каким-то особым образом будет мотивировать Морозюка в Одессе. Главная мотивация – продолжить свое футбольное долголетие, а не что-то кому-то доказывать в 34-ре года. Да и с "Черноморцем" еще можно наделать шума даже в этом розыгрыше УПЛ, не говоря уже о следующем. Не сказать, что у Григорчука молодая и мононациональная команда. Средний возраст "Черноморца" – 25,8. Выше только у трех команд УПЛ ("Ворсклы", "Вереса" и "Ингульца"). В коллективе десять иностранцев. Больше только в "Шахтере" и "Ворскле". Паст, Сухоцкий, Бобко, Кравченко – это игроки, прошедшие огонь, воду и медные труды. Морозюк вписывается в этот логический ряд.

"Черноморец": четвертая наиболее возрастная команда УПЛ и третья - по количеству легионеров / скриншот - transfermarkt

Это напоминает систему "Бетиса", у которого тоже очень возрастная и пестрая компания. Практика показывает, что такие коллективы способны добиваться успеха при правильной идее. А идей у ​​Григорчука достаточно. Поэтому достаточно шансов и на то, что карьера Морозюка реанимируется. В команде, где много опытных игроков, даже легче найти свое русло, чем рядом с молодежью. Доказано Селезневым и его мучениями в "Минае".